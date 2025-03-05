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日光法正式上路 人行道兩側20呎停車罰77.50元

編譯胡立宗／綜合報導
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人行道旁20呎有停車與沒停車的差別。（范杜拉縣奧克斯納警察局提供）
人行道旁20呎有停車與沒停車的差別。（范杜拉縣奧克斯納警察局提供）

人行道不管有無標線，兩側20呎內都不能再停車了，不然洛杉磯縣駕駛可能會收到77.50美元的罰單，其他縣份可能更高。

人行道兩側淨空的新制俗稱「日光法」（daylighting law，即AB 413），為了減少行人遭車撞及的意外而制定，2025年1月試行，3月開始執法。人行道兩側20呎內不得停車，以免行人與駕駛在都看不到彼此的情況下互撞。

加州之前，已有40各州實施日光。加州政府統計，加州行人死亡率較全美平均高了25%，且2009年至2021年，人數持續增加。2023年的1至10月，洛杉磯地區有134名行人死於車禍、年增13%，427人重傷、年增18%。

至於罰鍰部分，新法交給各縣自訂，洛縣每張法單77.50美元，包括65美元的罰鍰與12.50美元的規費。

加州自行車聯盟（CalBike）指出，新法執行前，車輛往往停得很靠近人行道，碰到遮蔽視線的情況，路人、騎士看不到有車過來，駕駛也看不到被車擋住的行人，兩者同時行進經常發生事故。

NBC Los Angeles說，20呎的距離大約就是小貨車或中型客車的距離，但警方指出，如果擔心受罰，就把人行道當成消防栓，不管有沒有畫紅線，停得遠一點就對了。

加州 洛杉磯 洛縣

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