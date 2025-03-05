美國依台灣罪名 正式指控通緝犯蔡正為
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代理蔡正為的章誠律師事務所（TEZ Law Firm）4日向本報透露，律師團隊已收到美國政府對蔡正為的正式指控文件，內容包括引述台灣對蔡正為「性侵未成年」及「危害公共安全」兩項罪名的指控，同時揭露蔡正為在美國期間有酒駕紀錄。蔡正為已在2月24日以視訊方式出席移民法庭聽證會，律師團隊目前已申請延期保釋動議，現正等待蔡正為妻提供台灣相關文件以支持保釋申請。
章誠律師事務所法務助理葛中平表示：「指控文件已轉交給蔡正為妻子。移民法官態度尚屬合理，我們已申請延期保釋動議，目前正等待蔡正為妻提供台灣方面的相關文件，以便針對性地提出保釋理由。」目前蔡正為的律師團隊正積極準備保釋文件，一旦文件齊全將向法院申請安排保釋聽證會（Bond Hearing）。葛中平強調，這類案件處理必須審慎，需一步一步進行。如保釋申請被駁回，蔡正為將繼續留在拘留所內進行後續訴訟程序。
目前蔡正為仍被羈押於加州懲戒所，已於上月24日以視訊方式出席移民法庭聽證會（Master Hearing），這是他被拘留後首次進入正式司法審理程序。葛中平對蔡正為暫時不會被快速遣返的原因解釋是：一方面台灣法院尚未對其正式判決；另一方面蔡正為入境美國已超過兩年，不符合快速遣返條件。律師團隊計畫為蔡正為提出庇護申請及暫緩遣返請求，類似案件審理時間從三個月到一年以上不等。
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