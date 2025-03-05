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美國依台灣罪名 正式指控通緝犯蔡正為

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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美國政府正式指控文件揭露蔡正為涉性侵未成年及危害公共安全罪名，律師團隊已申請延期保釋，現正等待其妻提供台灣文件以支持保釋申請。（聯邦緝毒署X平台）
美國政府正式指控文件揭露蔡正為涉性侵未成年及危害公共安全罪名，律師團隊已申請延期保釋，現正等待其妻提供台灣文件以支持保釋申請。（聯邦緝毒署X平台）

代理蔡正為的章誠律師事務所（TEZ Law Firm）4日向本報透露，律師團隊已收到美國政府對蔡正為的正式指控文件，內容包括引述台灣對蔡正為「性侵未成年」及「危害公共安全」兩項罪名的指控，同時揭露蔡正為在美國期間有酒駕紀錄。蔡正為已在2月24日以視訊方式出席移民法庭聽證會，律師團隊目前已申請延期保釋動議，現正等待蔡正為妻提供台灣相關文件以支持保釋申請。

章誠律師事務所法務助理葛中平表示：「指控文件已轉交給蔡正為妻子。移民法官態度尚屬合理，我們已申請延期保釋動議，目前正等待蔡正為妻提供台灣方面的相關文件，以便針對性地提出保釋理由。」目前蔡正為的律師團隊正積極準備保釋文件，一旦文件齊全將向法院申請安排保釋聽證會（Bond Hearing）。葛中平強調，這類案件處理必須審慎，需一步一步進行。如保釋申請被駁回，蔡正為將繼續留在拘留所內進行後續訴訟程序。

目前蔡正為仍被羈押於加州懲戒所，已於上月24日以視訊方式出席移民法庭聽證會（Master Hearing），這是他被拘留後首次進入正式司法審理程序。葛中平對蔡正為暫時不會被快速遣返的原因解釋是：一方面台灣法院尚未對其正式判決；另一方面蔡正為入境美國已超過兩年，不符合快速遣返條件。律師團隊計畫為蔡正為提出庇護申請及暫緩遣返請求，類似案件審理時間從三個月到一年以上不等。

遣返 移民 加州

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