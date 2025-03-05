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薪資差距 加州六成非裔女職場遇歧視

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
Glenda Gill認為，改善這些族裔女性的職場處境，將為全體勞工創造更公平的工作環境，她呼籲必須為下一代投資政策變革。（會議截圖）
Glenda Gill認為，改善這些族裔女性的職場處境，將為全體勞工創造更公平的工作環境，她呼籲必須為下一代投資政策變革。（會議截圖）

最新報告「隱形勞動，顯見掙扎：種族、性別與加州非裔女性的職場公平性」指出，加州非裔女性在職場上面臨五大核心問題包括：系統性歧視、種族化美感標準、晉升受限、薪資差距以及過重的職責負擔；報告建議透過縮小薪資落差、強化職場公平法規、擴大托兒支援及促進領導職位多元化等措施，改善黑人女性的工作環境與經濟狀況。

少數族裔媒體服務（EMS）與加州非裔媒體（California Black Media）4日共同主持線上會議，深入探討這份由加州非裔女性集體賦權研究所（CABWCEI）發表的報告，該報告訪問了全加州452名在職非裔女性。

報告指出，近六成（57%）受訪者在過去一年內曾遭遇職場種族或性別歧視，其中近五成認為自身成就與貢獻未受認可，甚至被排除在重要決策過程之外。此外，超過三分之一的受訪者表示，曾因膚色、年齡或其他因素而喪失晉升機會，另有超過四成曾被要求承擔超出職責範圍的工作，卻未獲得相應報酬。

薪資方面，加州非裔女性的平均收入顯著低於白人男性。例如，白人男性的平均年薪為9萬美元，而非裔女性僅為5萬4000美元，單親非裔母親的年收入更低，僅約5萬美元。這種薪資差距直接影響非裔女性的生活品質，使其在育兒、住房、交通及基本生活需求方面面臨更大經濟壓力。加州非裔女性集體賦權研究所總裁兼執行長格里芬（Kellie Todd Griffin）表示，這份報告的目標是讓非裔女性的聲音被聽見，並透過數據推動政策變革，改善她們的職場處境。

EVITARUS研究機構負責人拜爾利（Shakari Byerly）強調，許多非裔女性在工作中感到被邊緣化，缺乏公平晉升機會，甚至在日常互動中遭受微歧視（microaggressions）。 報告呼籲加州立法機構採取多項措施，以改善非裔女性的職場環境與經濟狀況，包括加強職場公平與反歧視法規，確保非裔女性在法律層面獲得更有力的保障，防止因種族和性別雙重歧視影響職涯發展。

此外，報告建議推動透明薪資政策，確保非裔女性獲得與其職位及能力相符的薪酬，政府也應提供更多可負擔的托兒及育兒資源，以支持非裔女性兼顧職場與家庭責任。報告建議針對特定行業，如公共部門與醫療保健產業，加強雇主監管，確保非裔女性免受職場騷擾與偏見。同時，企業與政府機構應積極推動高層管理職位多元化，提供非裔女性更多晉升與領導機會。 倡議組織「Save A Girl, Save A World」總裁吉爾（Glenda Gill）表示，若能改善非裔女性的職場環境，將對所有女性及各族裔勞工帶來正面影響。

Shakari Byerly指出，公共部門的種族歧視現象最為嚴重，她認為這正是從...
Shakari Byerly指出，公共部門的種族歧視現象最為嚴重，她認為這正是從政策角度可以著手改善的領域。研究發現，當主管也是同族裔時，這些女性的工作滿意度高達62%，比其他族裔主管高出近10個百分點。（會議截圖）
加州非裔媒體執行長Regina Brown Wilson表示，該機構致力於讓最優...
加州非裔媒體執行長Regina Brown Wilson表示，該機構致力於讓最優秀的人才研究非裔女性在加州面臨的挑戰，並尋求政策解決方案，為所有社區成員創造平等機會。（會議截圖）

非裔 加州 歧視

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