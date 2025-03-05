野火災民心理創傷嚴重 遷離傷心地仍難擺脫惡夢連連

應南加廣府人聯誼會等之邀，亞裔健康服務中心派出心理諮詢師主講火災後的心理創傷理解、應對及復原。（南加廣府人聯誼會提供）

史無前例的洛杉磯 野火，不僅給災區和災民留下嚴重心理創傷，華洋社區很多民眾也面臨火災後的心理創傷理解、應對及復原挑戰。亞裔 健康服務中心1日在聖蓋博圖書館舉辦「火災後的心理創傷理解、應對及復原」專題講座，幫助洛杉磯野火災後社區民眾心理重建。

史丹福大學 醫院暨亞裔健康服務中心心理諮詢師曾敏（Man Carina Tsang）表示，不僅本次野火的直接受害人，野火的間接受害人也可能面臨心理挑戰。災後一份研究報告顯示，約60%的人會受到火災暗示和影響，有人情緒變得焦慮，有人會變得很麻木，有人會感到孤獨、記憶破裂，一些人還會出現身體症狀，比如易累，食欲不振，身體感覺疼痛等等。

一位在本次野火中失去家園的華人災民表示，災後對自己產生很多懷疑和自責，後悔自己沒有做好準備，也開始對社會和身邊的人產生很多怨言，抱怨得到的幫助不夠等等。他試圖以離開洛杉磯減輕壓力，但還是時常噩夢連連。

曾敏表示，現在心理醫師正在綜合使用一些方法，幫助災民和民眾心理重建。她解釋，人的在遭遇巨大災難和變故時常常會出現應激反應，在行為上會出現一些衝動（比如大量吃零食、飲酒、遊戲成癮，或者長時間獨自沉浸在手機中，讓自己快速獲得多巴胺），大腦中負責記憶的部位、負責情緒的部位以及處理理性思考的部分都受到很大影響，比如大火後人只留下碎片化的記憶，只記得一些聲音或氣味，無緣無故感覺害怕和出汗等等，需要經過一段時間，記憶才慢慢比較完整地回來。

這段時間最重要的是紓解自己的情緒，和自己的家人或心理醫師交流，不要讓自己的本能反應發展場成長期的後遺症（創傷發展持續超過一個月，通常被定義為「創傷後應激障礙，PTSD」）。

這個時候最關鍵是要對自己的心理和行為變化有所察覺，正視自己創傷影響的情緒化，同時可使用一些方法，幫助自己梳理記憶，比如用寫作帶動自由聯想，每天花15分鐘寫下自己對火災的感受，連續四天，換一種方式看自己的故事，減壓效果明顯。

曾敏在當天的講座中還傳授了一些自我保護的技巧，比如「蝴蝶拍」，雙手交叉左右拍，同時閉上眼睛冥想一些讓人舒緩的畫面。此外，在安靜安全的屋子裡慢慢走，也是一種舒緩情緒的好方式，幫助大腦重建，將碎片化的情緒連結在一起。

還有一種方法是「5-4-3-2-1」 ，覺得很緊張的時候，做一個有趣的組合，比如說出五個看到的物體，四個可以碰到的東西，三種聽到的聲音等等，幫助自己快速回歸平靜，穩定情緒。

在自我解壓的同時，心理醫師也同時呼籲災民的親戚和家人及周邊朋友用最適當方式給予他們心理支持和幫助，比如允許沉默，讓他們有時間反思和感受自己的情緒，感同身受地與他們對話和交流，也是幫助災民心理重建的好方法。