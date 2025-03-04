邊境加強安檢 無證客搭船「登陸」增加

愈來愈多移民透過海上企圖進入美國。（FOX電視台畫面）

福斯（FOX）電視台報導，根據南加州 海岸防衛隊（Coast Guardsmen），過去90天內，防衛隊在聖地牙哥 海岸附近發現約200多起移民船隻企圖「登陸」事件，平均每日約有兩次攔截行動。官員將近期這類案件增加，歸因於川普（Trump）政府對陸地邊境加強安檢，導致走私活動轉向海上。

海岸防衛隊第11區警官哈根（Jason Hagen）表示，「十至15年前，大多數船隻上的移民來自墨西哥，如今其他國籍移民增加，包括中國、俄羅斯、巴基斯坦等，我們看見無數老人、成人與兒童，這是個國家安全問題。」

哈根補充，如今移民流動的情況確實對海洋環境產生影響。他說，目前陸地邊境移民從每天數千減少至每日數百人，移民不得不找尋其他途徑，走私者也要轉移他們陣地。

他指出，防衛隊曾攔截一艘距離海岸20哩的船隻，船上有16人，他們船隻失去動力，在海洋上漂流兩天，沒有食物與水。今年2月，聖地牙哥海岸防衛隊在聖地牙哥查獲一艘毒品走私船，查獲3萬7000磅可卡因，價值超過2億7500萬美元。

加州共和黨籍眾議員德麥奧（Carl DeMaio）表示，移民抵達加州後有納稅人資助的福利，如住房、食物等。另一方面，這些販毒集團和人口販賣者向非法移民 承諾，只要支付6000美元，就可以帶他們進入美國，這些走私活動受害者不僅是那些移民，還包括為此買單的美國納稅人。

德麥奧指出，「這是段危險旅程，也非常具掠奪性。許多移民無法負擔6000美元，經水路走私成本更高達1萬2000至1萬5000美元。更危險的是，很多人在這些不適船隻上缺乏救援，加州民主黨人是當前這個最邪惡產業的促成者。」

與此同時，聖地牙哥縣政委員會近期通過一項決議，阻止當地官員與移民暨海關執法局（ICE）合作，包括不允許他們使用該縣設施進行調查或其他活動，花費縣資源回應ICE調查或個人監禁狀態與釋放日期等。