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20至30名騎車青少年涉嫌圍毆駕駛 兩人被捕

編譯陳盈霖／綜合報導
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一群20至30名騎車的青少年，涉嫌於2月22日於洛杉磯Carthay Circle地區圍毆一名駕駛，警方逮捕兩名青少年。（Youtube影片截圖）
一群20至30名騎車的青少年，涉嫌於2月22日於洛杉磯Carthay Circle地區圍毆一名駕駛，警方逮捕兩名青少年。（Youtube影片截圖）

聖蓋博谷論壇報報導，一群約莫20至30名騎車青少年，涉嫌於2月22日，光天化日下於洛杉磯Carthay Circle地區圍毆一名駕駛。洛市警局（LAPD）上月28日證實，該事件公開後警方接獲匿名舉報，隨後逮捕兩名青少年。洛市議員雅羅斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）表示，這些青少年被控以致命武器攻擊等罪名。

根據洛市警局，這起事件發生於22日下午約5時，在San Vicente Boulevard與McCarthy Vista交界處附近，整起案件被手機錄像。從發佈於YouTube的影片顯示，受害者與一群多達20至30名年齡在16歲至18歲間騎行自行車的青少年們毆打某人。

警方指出，幾名嫌犯敲打受害者車輛，受害者下車與他們發生爭執後，雙方出現肢體衝突，導致更多青少年參與。受害者被嫌犯們迅速壓制，在地面上遭他們拳打腳踢。直至目擊者介入後，他們才騎車沿著Carillo Drive逃離現場。

目前警方正尋找其他嫌犯，有消息者可聯繫相關單位213-922-8229。非辦公時間可撥打877-527-3247，匿名舉報可致電800-222-8477或線上舉報lacrimestoppers.org。

聖蓋博 洛杉磯 YouTube

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