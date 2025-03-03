涉謀殺未遂 嫌犯在警方追捕後自殺

聖蓋博谷論壇報報導，一名男子2月26日（周三）在森林中涉嫌開槍傷害另一名正操控無人機 男子，在格蘭杜拉（Glendora）警方追捕後，於28日凌晨自戕。格蘭杜拉市警局警官斯坦（Alexander Stein）表示，男子送醫治療，目前尚不知其情況，他相信現場發現一把槍枝。

洛縣 警局官員佩雷茲（Oscar Perez）表示，這起謀殺未遂事件發生於26日下午2時15分左右，一名男子在天使國家森林（Angeles National Forest），39號高速公路（Highway 39）叉路口操控無人機時，遭另一名男子多次開槍，所幸並未受傷。根據警方發布的傳單，槍手最後一次被目擊駕駛一輛淺藍色或淺綠色豐田 （Toyota）Camry，沿39號公路南向行駛，車頂油漆氧化，黑色輪圈，車後窗貼有車輛管理局（DMV）文件。

斯坦說，28日凌晨12時27分，格蘭杜拉警方試圖在Lone Hill Avenue和格蘭杜拉市場（Glendora Marketplace）攔截一輛違規車輛，發現該車與聖迪馬斯（San Dimas）警局正調查的犯罪案有關。斯坦說，該車司機逃逸，與警方短暫追逐後，於格蘭杜拉市場被捕，警方發現其受傷，「看起來是自傷槍傷。」洛縣警局發言人羅伯斯（Gabriela Robles）證實，該名駕駛即是26日謀殺未遂案嫌犯。