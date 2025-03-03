我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

凱瑟醫療AI技術 登泌尿期刊 南加醫療中心華裔總監攜手矽谷開發

記者楊青╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明。（記者楊青/攝影）
凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明。（記者楊青/攝影）

由凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明（Mark Feng）等牽頭與微軟公司合作的AI醫患對接系統研究報告，最近登上全球泌尿科權威刊物《世界泌尿科雜誌（World Journal of Urology）》，並引起美國醫療界對應用AI有效加強醫患對接、簡化醫患對接程序改革的關注。

報告題為《Physican Vs. AI-generated Messages in Urology: Evaluation of Accuracy, Completeness and Preference by Patients and Physicians》，凱瑟醫療集團出動了包括洛杉磯、鮑爾溫、巴沙迪那和奧克蘭等地凱瑟醫院的醫療專家參與了與德州達拉斯、爾灣和華盛頓州雷德蒙等多個微軟中心的合作研究。馮一明表示，美國的醫療改革不僅是臨床和手術，醫療管理同樣非常重要，AI可以大有作為。

作為凱瑟醫院的泌尿科專家，馮一明長期工作在醫療第一線。他表示，醫生最常碰到的問題是病人重複詢問一些常見的問題，護士也因常接到一些與醫療無關的行政問題浪費很多人力和時間。AI醫患對接系統研究，就是為了解決美國醫療界的長期難題。

此項歷時兩年的AI醫患對接系統研究，建立了一個醫患聊天室（Chat Box）模板，醫生事先搜集整理大量醫療資料存入電腦系統中，比如那種手術對前列腺治療效果最好？哪種手術副作用比較大？哪個人種及年齡的病患曾經有哪些最成功的綜合治療方案和手術案例等等，這些經過整理組合的大量資訊，使得AI宛如一個超級訓練有素的醫療專家，在病人提出問題的瞬間提供豐富的資訊，大大提高醫患對接效率。

該AI系統不僅為病人提供解答，還可以給醫生提供更多的診斷決定參考；與此同時，醫生與病人之間的交談，也會以最快速度形成文字記錄，節省醫生大量的文書時間，提高醫生看診效率。此外，該AI系統還為急診室節省很多資源，比如病患病情處於正常情況？還是應該手術還是緊急手術，讓病人心中有數，避免過度緊張。

馮一明解釋，AI醫患對接系統與普通AI最大的不同，是醫生在最短的時間內馬上跟進病人的病情。比如病人說心臟痛、胸腔痛，或身體出血頭暈等，醫生一定要馬上跟進確定其危險程度，是否馬上需要急診等，馬上給與病患明確指示。

由凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明等牽頭與微軟合作的AI醫患對...
由凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明等牽頭與微軟合作的AI醫患對接系統研究報告，最近登上《世界泌尿科雜志》。（World Journal of Urology）
凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明。（記者楊青/攝影）
凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明。（記者楊青/攝影）

AI 微軟 加州

上一則

裸體遊民猛烈攻擊 78歲婦流血斷牙

下一則

涉謀殺未遂 嫌犯在警方追捕後自殺

延伸閱讀

林佳龍：川普2.0延續大於變異 正整合對接美政策方向

林佳龍：川普2.0延續大於變異 正整合對接美政策方向
醫師操作AI動手術 精準省時又省力

醫師操作AI動手術 精準省時又省力
報告：矽谷性別薪資差距 全國名列前茅

報告：矽谷性別薪資差距 全國名列前茅
AI整合手術室大數據 減少醫療浪費

AI整合手術室大數據 減少醫療浪費
72歲婦腹痛又血便 胃腸道驚見6公分腫瘤

72歲婦腹痛又血便 胃腸道驚見6公分腫瘤
王嘉廉社區醫療中心與市議員黃敏儀共同舉辦免費乙型肝炎篩檢活動

王嘉廉社區醫療中心與市議員黃敏儀共同舉辦免費乙型肝炎篩檢活動

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
兩名竊賊將落地窗打碎後入室洗劫。（圖／羅先生提供）

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

2025-02-24 01:20
加州的中上階層薪資範圍為14萬2964美元至18萬3811美元。（ChatGPT生成）

在全美最富裕的五個州 成為中上階層要這個年薪

2025-02-24 16:04

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返