凱瑟醫療AI技術 登泌尿期刊 南加醫療中心華裔總監攜手矽谷開發

凱瑟醫療集團南加州醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明。(記者楊青/攝影)

由凱瑟醫療集團南加州 醫院及醫療手術中心華裔總監馮一明(Mark Feng)等牽頭與微軟 公司合作的AI 醫患對接系統研究報告,最近登上全球泌尿科權威刊物《世界泌尿科雜誌(World Journal of Urology)》,並引起美國醫療界對應用AI有效加強醫患對接、簡化醫患對接程序改革的關注。

報告題為《Physican Vs. AI-generated Messages in Urology: Evaluation of Accuracy, Completeness and Preference by Patients and Physicians》,凱瑟醫療集團出動了包括洛杉磯、鮑爾溫、巴沙迪那和奧克蘭等地凱瑟醫院的醫療專家參與了與德州達拉斯、爾灣和華盛頓州雷德蒙等多個微軟中心的合作研究。馮一明表示,美國的醫療改革不僅是臨床和手術,醫療管理同樣非常重要,AI可以大有作為。

作為凱瑟醫院的泌尿科專家,馮一明長期工作在醫療第一線。他表示,醫生最常碰到的問題是病人重複詢問一些常見的問題,護士也因常接到一些與醫療無關的行政問題浪費很多人力和時間。AI醫患對接系統研究,就是為了解決美國醫療界的長期難題。

此項歷時兩年的AI醫患對接系統研究,建立了一個醫患聊天室(Chat Box)模板,醫生事先搜集整理大量醫療資料存入電腦系統中,比如那種手術對前列腺治療效果最好?哪種手術副作用比較大?哪個人種及年齡的病患曾經有哪些最成功的綜合治療方案和手術案例等等,這些經過整理組合的大量資訊,使得AI宛如一個超級訓練有素的醫療專家,在病人提出問題的瞬間提供豐富的資訊,大大提高醫患對接效率。

該AI系統不僅為病人提供解答,還可以給醫生提供更多的診斷決定參考;與此同時,醫生與病人之間的交談,也會以最快速度形成文字記錄,節省醫生大量的文書時間,提高醫生看診效率。此外,該AI系統還為急診室節省很多資源,比如病患病情處於正常情況?還是應該手術還是緊急手術,讓病人心中有數,避免過度緊張。