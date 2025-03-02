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世報稅務理財講座 解析川普稅改2.0

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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講座內容實用，不少現場民眾專心聆聽、筆記。（記者張庭瑜╱攝影）
講座內容實用，不少現場民眾專心聆聽、筆記。（記者張庭瑜╱攝影）

「世界日報」1日主辦「2025年理財稅務講座」，吸引百餘位民眾參與。此次講座匯聚多名稅務與財富管理專家，圍繞川普稅改2.0、跨國企業稅務、財富傳承與退休規畫等熱門議題展開深入探討，為華人社區提供極具價值的財稅指南。

講座特邀加州特許稅務局（Franchise Tax Board，FTB）小型企業聯絡官Lucius C. Davis III、國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官郭珊珊（Susanne Guo）、洛杉磯縣估值官潘杰夫（Jeff Prang）等政府官員，以及多名資深會計師和財務顧問進行專業分享。

民眾劉小姐表示，此次講座內容豐富實用，特別是針對川普稅改2.0的解析及2025年報稅季的最新指南，對她而言具有極大參考價值。楊先生也說：「這次講座內容非常實用，特別是IRS和國稅局的政策解析，正是華人社區迫切需要了解的資訊。這些專業知識對我們日常生活和企業經營都有直接影響。」

洛杉磯縣估值官潘杰夫(Jeff Prang)演講結束後，更是有許多民眾圍繞在他身邊，就房產評估、家族遺產與火災災害減免等問題踴躍提問，場面熱烈。潘傑夫也提醒，許多民眾在房產繼承與信託轉移時，因不熟悉程序，未及時變更產權或提交必要文件，恐影響產權有效性，甚至導致法律糾紛。他建議繼承人應主動聯繫估值官辦公室，確保手續合規，並諮詢專業人士，以避免產權問題。

本次活動也得到多家金融及服務機構的大力支持，贊助單位包括美國互惠財富集團、中國信託銀行、玫瑰崗紀念公園、美國第一銀行、信誠國際保險與理財（AIFG）、360 CPA Corp及熊貓外賣等。

世界日報主辦「2025年理財稅務講座」吸引眾多民眾參與。（記者張庭瑜╱攝影）
世界日報主辦「2025年理財稅務講座」吸引眾多民眾參與。（記者張庭瑜╱攝影）
潘杰夫演講後，民眾將其團團包圍、熱烈提問，關注房產評估與繼承稅務問題。（記者張庭...
潘杰夫演講後，民眾將其團團包圍、熱烈提問，關注房產評估與繼承稅務問題。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 華人 川普

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