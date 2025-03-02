橙縣電動自行車兒童受傷事故 5年增16倍

橙縣兒童醫院報告電動自行車相關傷害案例五年內增長16倍，以14至16歲青少年受害最多，醫師呼籲家長加強安全防護措施。（取材至abc7電視台）

根據橙縣 兒童醫院(CHOC)創傷醫療主任古德曼(Laura Goodman)醫師發布的最新數據，該院接診的電動自行車傷害案例呈現驚人增長，從2019年僅7例爆增至2024年的116例，約16倍，顯示此類事故已從沿海地 區擴散至全縣範圍。

古德曼表示，漢庭頓灘市（Huntington Beach）、爾灣(Irvine)、聖塔安娜(Santa Ana)、橙市(Orange)及紐波特海灘(Newport Beach)為縣內受害案例最多的五個城市。今年迄今，該院已接診近40例電動自行車相關傷害。古德曼指出，「這些傷害性質與傳統自行車迥異，我們看到更多內部傷害，包括頭部出血、顱骨骨折、臉部骨折、四肢骨折，甚至脾臟破裂及肝臟受損等內臟損傷。」

據abc7電視台報導，CHOC五年來收集的數據顯示，青少年是主要受害群體，其中14至16歲年齡層受傷人數最多(111人)，11至13歲次之(73人)，7至10歲兒童也有15人受傷。專家分析認為，不戴頭盔、車速過快，以及越來越多青少年放棄傳統自行車而選擇電動車 是傷害加劇的主因。

「身為母親要告訴家長們，他們為孩子購買的電動車可能導致孩子一生改變，真的很困難。」古德曼說，「看到孩子重傷，並知道他們的生活可能因一瞬間的意外而永久改變，這對家長來說非常痛心，尤其是這種意外在他們眼中並不危險。」