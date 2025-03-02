橙縣電動自行車兒童受傷事故 5年增16倍
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根據橙縣兒童醫院(CHOC)創傷醫療主任古德曼(Laura Goodman)醫師發布的最新數據，該院接診的電動自行車傷害案例呈現驚人增長，從2019年僅7例爆增至2024年的116例，約16倍，顯示此類事故已從沿海地區擴散至全縣範圍。
古德曼表示，漢庭頓灘市（Huntington Beach）、爾灣(Irvine)、聖塔安娜(Santa Ana)、橙市(Orange)及紐波特海灘(Newport Beach)為縣內受害案例最多的五個城市。今年迄今，該院已接診近40例電動自行車相關傷害。古德曼指出，「這些傷害性質與傳統自行車迥異，我們看到更多內部傷害，包括頭部出血、顱骨骨折、臉部骨折、四肢骨折，甚至脾臟破裂及肝臟受損等內臟損傷。」
據abc7電視台報導，CHOC五年來收集的數據顯示，青少年是主要受害群體，其中14至16歲年齡層受傷人數最多(111人)，11至13歲次之(73人)，7至10歲兒童也有15人受傷。專家分析認為，不戴頭盔、車速過快，以及越來越多青少年放棄傳統自行車而選擇電動車是傷害加劇的主因。
「身為母親要告訴家長們，他們為孩子購買的電動車可能導致孩子一生改變，真的很困難。」古德曼說，「看到孩子重傷，並知道他們的生活可能因一瞬間的意外而永久改變，這對家長來說非常痛心，尤其是這種意外在他們眼中並不危險。」
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