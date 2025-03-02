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反貪 洛檢搜索漢庭頓公園市府、市長、議員、包商住所

編譯胡立宗／綜合報導
已遭封鎖的漢庭頓公園市政廳。（ABC 7畫面）
已遭封鎖的漢庭頓公園市政廳。（ABC 7畫面）

洛杉磯縣檢察長辦公室近日依據「髒水行動」（Operation Dirty Pond）調查證據，對洛縣漢庭頓公園市（Huntington Park）市政廳、市長官邸、議員住所、包商住宅共11處展開搜索，起出大量證據，顯示「鹽湖公園」（Salt Lake Park）改建案的偵辦將更進一步。

洛杉磯縣檢方搜查了漢庭頓公園市的11個地點。（ABC 7畫面）
洛杉磯縣檢方搜查了漢庭頓公園市的11個地點。（ABC 7畫面）

「Operation Dirty Pond」始於2022年11月，因為檢方收到的證據顯示，市府2019年以2300萬美元與「JT Construction」訂約，改建公園為多功能戲水中心，或有不法之處，因為成立於1995年的JT Construction從未承包過與戲水中心相關的案件。

檢察長霍克曼（Nathan Hochman）聲明，本案涉及3萬平方呎、兩層樓、奧運規格游泳池等設施的建案，檢方早已開始調查，並聚焦於濫用大量公帑的行為。

檢方搜索的11個地點包括：漢庭頓公園市政廳；市長Karina Macias住所；市政經理Ricardo Reyes住所；市議員Eddie Martinez住所；漢庭頓公園市工務局；鹽湖公園；前市府官員Efren Martinez；前市議員Graciela Ortiz住所；前市議員Marilyn Sanabria的住所；Edvin Tsaturyan與Sona Vardikyan的住家，他們是JT Construction的負責人；以及Unified Consulting Services的辦公室。

對此，漢庭頓公園市僅簡短表示，知道檢方「到訪」各處，他們將全程配合檢方調查。雖然檢警沒有當場逮人，但扣押大量文件、財務報表、電腦手機，不過檢察長霍克曼不願透露進一步細節。

一個月前就呼籲調查的副市長、2022年才當選議員的Arturo Flores說，多年前訂約的工程，至今毫無動靜，但背後卻有大量資金流動。南加新聞集團調閱舊照，顯示鹽湖公園2021年2月還出現過（戲水中心）「Coming Soon」的標語，但2024年6月已經消失。

另外，早在2020年就已出現吹哨人，四名市府財政官員遭到撤換，因為他們質疑戲水中心的經費不當運用。他們後來提告，市府與Unified Consulting Services的負責人、市議員Eddie Martinez合謀，濫用4000萬美元公帑，發包給Unified Consulting的客戶JT Construction。

三人後來與市府和解，一人堅持要告，審判預定3月開始。已經與本案無關的一人「哈瑞斯」告訴南加新聞集團，當年他們硬是被不具財政審查能力的菜鳥取代，「方便有心人上下其手」，她很高興檢方終於開始行動，希望這次被搜的人都能依法必究。

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