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洛杉磯前消防局長遭撤換 議會需2/3同意才能翻案

編譯胡立宗／綜合報導
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因為1月的洛杉磯大火，市長貝斯（Karen Bass）2月21日決定撤換消防局長克勞利（Kristin Crowley），因為後者調度不當又不肯呈報彙整報告。但克勞利在期限內於27日提出申訴，市議會已經受理並訂3月10日審理，不過推翻決定需要15人中的三分之二同意。

貝斯與克勞利在撤換決定宣布之後仍隔空交火，雖然貝斯說願意給克勞利調任其他職位的機會，但克勞利並未同意，並在法定的十個日曆日內提出申訴，貝斯這邊則說克勞利當然可以申訴，人事風波愈來愈趨政治化。

克勞利27日提出申訴後，市議會主席哈里斯─道森（Marqueece Harris-Dawson）隨即宣布28日傍晚5時開臨時會，不過卻引發消防員公會的反彈，認為議會的黑箱作業才是民心背離的主因。哈里斯─道森隨後將開會期日改為3月4日上午10時，「以便各方備齊資料」。

另外引發爭議的還有，哈里斯─道森曾經告訴City News Service，是他告訴貝斯要與克勞利「分手」的，雖然議員不一定每件事都有共識，但確實他是主張「分手」的一員。在貝斯宣布撤換時，哈里斯－道森與其他議員也在貝斯身後。

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