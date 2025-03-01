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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

運用獨特計算 為華人企業節稅

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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在美國複雜稅務系統中，精算師程泓勳找到一條協助華人企業主省稅的獨特路徑。作為一名專注退休計畫設計的資深精算師，他運用數學模型和精密計算，為中小企業打造量身訂製的退休方案；不僅合法節稅，更能兼顧企業主與員工的長遠利益。

程泓勳的主要業務是協助中小企業主設計退休計畫。「這不是一體適用的標準方案。」他強調必須考量企業主的年齡、婚姻狀況、員工人數、員工年齡、薪資配置等諸多因素。

舉例來說，如果擁有一家年盈利50萬美元的企業，透過合適退休計畫設計，可能將其中30萬美元存入退休計畫帳戶，如此一來，企業就只需要對剩下的20萬美元繳稅。「但不是每個客戶都能存入30萬美元，」他解釋，「有人可能只能存20萬美元，有人或許可以存40萬美元，這都需要精確計算。」

退休計畫也可精算節稅

在執業過程中，程泓勳也遇到不少挑戰。最主要是華人對退休計畫這個減稅工具的認知度不足。「雖然利用退休計畫達到省稅目的，在美國已有超百年歷史，但華人接受度始終不高。」他表示，「華人習慣依賴會計師報稅，卻不知還可以透過精算師設計的退休計畫，來達到合法節稅目的。」

更具挑戰性的是，市面上充斥不實訊息。他提到一個常見情況，有些投資顧問為賺取佣金，會誤導客戶存入更多金額到退休計畫中。「比如我算出可以存30萬，他們卻告訴客戶可以存50萬；因為金額越高，他們賺取的佣金就越多。」這些錯誤資訊，不僅混淆視聽，還會讓客戶質疑精算師的專業判斷。

他分享一個台灣保險公司案例，說明精算評估的重要性。在新冠疫情期間，某保險公司推出新冠保險商品，結果因為沒有進行完整風險評估，導致公司虧損新台幣數十億元。「保險產品的設計必須考慮長期效益，」他強調，「如果只看短期利益，最終可能會造成嚴重虧損。」

未來五年不會被AI取代

面對人工智慧（AI）的快速發展，程泓勳保持謹慎樂觀態度。他認為在未來三到五年內，AI難以取代精算師的工作。「精算是非常傳統和保守的行業。」他解釋，產品設計需要考慮眾多因素，不像科技業可以快速革新。不過他也承認，五到十年後，AI的影響力可能會更加深遠。

程泓勳目前雖然以南加州為基地，經營退休計畫顧問公司，但憑藉聯邦執照優勢，業務遍及全美各地。「退休計畫不分地域，」他說，「只要是想為企業和員工創造雙贏的企業主，我都很樂意提供專業建議。」

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