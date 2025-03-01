巴沙迪那減赤字 擬裁150教師職缺

巴沙迪那聯合學區（Pasadena USD）學區總監Elizabeth Blanco說明學區裁減教師的決定。（取自學區官網）

巴沙迪那聯合學區 （Pasadena USD）可能在下個學年減少150個以上的教師職缺，提案2月底以6比1通過，如果最終獲得教育委員會同意，離職通知必須在3月15日前寄發，5月前達成決定。

雖然有些人認為，剛經歷伊頓山火 就又碰上裁員 很不公平，但學區總監Elizabeth Blanco指出，有些職缺本來就沒人，剩下的教員也會依年資轉至其他工作。言外之意是，最可能丟掉工作的多為新人、或一年一聘的特約教師。

接受KTLA訪問的臨時教師Bryan Strehl合約效期只剩一年，換言之，他的工作在這個學年後很可能沒了，「我得重新申請、面試，全部重來一次」。

教委會委員Rachel Menitoff表決前告訴KTLA，這是個非常困難的決定，但裁員的決定與山火無關，這是因為新冠期間留存的3700萬美元赤字，以及一部分維持學區運作的必要經費，因此本學年本來就計畫勾銷1200萬美元的歲出。

不過，二年級教師Karina Evans依然憤慨，因為學區總是來這套，「喔，我們（學區）花太多錢了，我們沒錢了，我們該怎麼辦？那砍教師吧！」

聯合學區在表決隔天發表聲明，為了減少對教學的影響，裁撤將集中於中央辦公單位，對受影響的雇員也會持續協助，學區認同教師的努力，目標也仍舊是提供優質教育。

巴沙迪那教師工會（Pasadena Teachers Union）會長Jonathan Gardner接受KTLA訪問時則提出替代方案。他說，學區過去五年大量外包，由1000萬美元增加至3000萬美元，未來三年還將增加3700萬元，減少外包就能避免裁員，學區應該認真思考。