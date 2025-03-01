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快把握 加州大學助學金申請延4/2

記者王若然／洛杉磯市報導
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加州學生助學金委員會執行長Daisy Gonzales博士。（視頻會議截圖）
加州學生助學金委員會執行長Daisy Gonzales博士。（視頻會議截圖）

為了讓更多大學新生有機會申請到助學貸款或補助，加州學生助學金委員會（California Student Aid Commission，CSAC）27日宣布，延長申請截止日期（priority deadline）至4月2日。加州助學金項目中，包含中產階級家庭也可申請的助學金。

少數族裔媒體（EMS）與加州學生助學金委員會27日舉行線上會議，討論了加州學生申請助學金人數下降的現況，並普及了公眾可以申請的加州、聯邦政府助學金的類型。

加州學生助學金委員會執行長Daisy Gonzales指出，該機構屬於加州政府部門，旨在為所有學生，特別是貧困家庭提供平等的受高等教育的機會。今年選擇延長助學金申請截止日，主要是過去一年，總體學生人數沒有大變化的情況下，加州高三學生申請助學金人數下降了25%。Daisy Gonzales說，此外，在通貨膨脹的大環境下，上大學越來越貴。很多家庭上不起大學。川普政府治下的教育政策也讓她很擔心，比如威脅取消教育部計畫。這些原因加起來，讓他們決定延長申請截止日。

加州學生助學金委員會有多種形式的助學金，包括獎學金（scholarships）和助學金（grants），以及多種項目下的助學金，侈如「中產階級獎學金」和「老兵助學金」項目，另還有學生貸款。

通過加州學生助學金委員會，可以申請的助學金項目包括：加州夢想法案申請（California Dream Act Application，CADAA）以及聯邦的項目：聯邦學生助學金免費申請（Free Application for Federal Student Aid，FAFSA）。其中，加州的獎學金申請系統，無論學生身分，都可以申請；聯邦項目中，申請人必須為綠卡或公民或T簽證持有者。填寫申請時，只需填其中一個申請即可。

加州學生助學金委員會主席Catalina Cifuentes敦促學校幫助學生了解這些助學金資源，及早規畫未來大學、職業道路。她說，對於眾多第一代移民家庭，學校是他們不可或缺的了解政府資源、社會幫助的地點。因此，學校除了教育資源，也應有個人發展相關的資源輔助。

加州學生助學金委員會主席Catalina Cifuentes。（視頻會議截圖）
加州學生助學金委員會主席Catalina Cifuentes。（視頻會議截圖）

加州學生助學金委員會委員Keiry Saravia現身說法講述了這些助學金的重要性，她自己就是這些助學金的受益者。然而，也有很多學生沒有申請獎學金，主要原因是他們根本不知道有這些項目。

加州學生助學金委員會委員Keiry Saravia。（視頻會議截圖）
加州學生助學金委員會委員Keiry Saravia。（視頻會議截圖）

加州大學總校長辦公室學生經濟支持執行長Shawn Brick介紹，除了加州、聯邦政府的經濟補助，每所加州大學也有自己的經濟補助。過去一年，加州大學給學生們頒發了超過10億美元的獎學金。

加州大學總校長辦公室學生經濟支持執行長Shawn Brick。（視頻會議截圖）
加州大學總校長辦公室學生經濟支持執行長Shawn Brick。（視頻會議截圖）

加州大學 貸款 聯邦政府

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