慈濟美國總會 3•8與內陸華人聯誼會舉辦採橙義賣

內陸華人聯誼會前會長廖日山的橙園免費開放公眾採摘，民眾也可選擇花費15美元參加義賣。（示意圖，Pexels）

慈濟 美國總會將與內陸華人 聯誼會（Inland Chinese Association）舉辦採橙義賣活動，民眾可以免費到橙園採摘，如果願意，可以貢獻15美元善款，給慈濟用於援助洛杉磯山火 長期復原項目。

慈濟美國總會28日發布新聞，稱將在3月8日與內陸華人聯誼會聯合舉辦橙園義賣活動。地點位於內陸華人聯誼會前會長廖日山的橙園。當天橙園將免費向公眾開放採摘。若民眾願意，可以用15美元一袋價格選購鮮新橙子，當日所有義賣款項也將一併捐給慈濟，作為山火中長期復原項目之用。一袋橙子重約25至30磅。

屆時，聖伯納汀諾市政府官員、社區團體代表及社區民眾將被邀請至現場，見證內陸華人聯誼會捐贈一筆善款給慈濟美國。該會將為與會者準備素食餐點作為午餐。

活動具體時間為3月8日上午10時至下午1時。地點為2680 Myers St.，Riverside，CA 92503。民眾可免費入場，自由徜徉在有500多棵橙樹的果園中，感受春日中大自然清新美好的氛圍，親自體驗採摘豐收的喜悅。