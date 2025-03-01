晨光基金會獎學金升至6000元 開放全球華裔生申請

晨光基金會2025年度的獎學金計畫現已開放申請，將持續至4月30日。（記者劉子為／攝影）

晨光基金會2月27日宣布，2025年度獎學金計畫開放申請，4月30日截止。今年起，本地生與留學生 的獎助金額將統一提升至每年6000美元，進一步擴大對優秀學子的支持，幫助更多有需要的學生完成學業。

晨光基金會會長徐惠誠介紹，基金會獎學金適用範圍涵蓋全球華裔學生，「留學生」需為全球範圍內擁有華裔血統的學生，並在南加州 攻讀本科或碩士學位。南加 州的範圍包括從貝克斯菲（Bakersfield）至聖地牙哥地區。「本地生」則須為南加州居民，並可在美國任何一所大學就讀，包括本科及碩士課程。

徐惠誠指出，該獎學金評選標準與其他純學術導向的獎助機構不同，晨光基金會更重視學生的經濟需求與社區領導力。申請者須展現對支付學費及生活費的經濟需求，基金會希望幫助那些真正需要資助的學生。此外，基金會特別看重申請者是否積極參與社區活動，是否曾擔任學生會幹部、社團領袖或投入公益事務等，因為「一個書念得再好、卻不願意幫助他人的人，對社會來說並無太大意義」。學術方面，本科生須達到GPA 3.5，碩士生須達到GPA 3.7，即可符合學業要求。

晨光基金會主席朱裕民呼籲，希望更多符合條件的學生能夠申請這筆獎學金。左起為任霜霜、朱裕民、徐惠誠、繆德坤。（記者劉子為／攝影）

晨光基金會理事繆德坤表示，評選將分為多輪進行，初審後，入圍者需參加線上面試，評審委員會將深入了解學生的個人特質、成就及經濟狀況，經過討論及投票後，最終確定獲獎名單。此外，晨光基金會不僅提供獎學金，也積極與受獎學生建立長期聯繫，例如每年舉辦農曆新年晚宴，讓基金會成員與學生互動，關心他們的學業進展與未來發展方向。

晨光基金會主席朱裕民表示，基金會多年來致力於支持教育事業，培養優秀人才，造福社會及國家。自2015年起，基金會開始提供獎學金給南加州的留學生，設立晨光基金會「留學生獎學金」。2018年進一步增設晨光基金會「本地生獎學金」，輔助經濟上有需要且品學兼優的學生。他呼籲，希望更多符合條件的學生能夠申請這筆獎學金，並鼓勵學生利用這筆資助完成學業、回饋社會。

若想申請獎學金或了解詳情，可至基金會官網（https://www.mlfcare.org）查閱。基金會將根據申請者的資格、申請書及相關文件於5月初選，篩選出符合資格者接受評委面試。獲獎學生今年將於6月29日參加頒獎典禮獲得表彰。