野火災後防詐騙 500美元以上工程須獲加州政府許可

洛杉磯 野火摧毀數千棟民房和商業建築，災後重建規模巨大。洛杉磯法律援助基金會27日特別教戰災民全面瞭解加州 災民保護法律，避免重建工程上當受騙。

洛杉磯法律援助基金會陳博漢律師表示，最常見的災後詐騙包括劣質施工和虛假契約轉讓，受災戶需多瞭解相關法律，最大程度保護自己，避免遭受二度傷害。

他表示，加州法律對因自然災害受損或摧毀的房屋重建提供特別保護，包括從事價值500美元或以上工程的承包商必須得到加州政府的許可，受災戶可以打1-800-321-2752或上網www.cslb.ca.gov查詢任何承包商的執照和資質。

承包商不得要求超過1000美元或總項目10%的定金（以較小金額為準），訂金與任何進度款的總和不得超過已完成的工作的總價值。承包商不得接受尚未完成的工作或尚未交付的材料的付款。

加州災民保護法對合同的任何變更必須以書面形式記錄，並由受災戶和承包商雙方簽署。災後，受災戶通常可以在簽署合同後七天內因無需要賠償取消合同，已支付的款項應獲得退回，承包商必須在收到取消請求後十天內退款。如果承包商拒絕退款，受災戶可向小額法庭起訴。如果受災戶的合同涉及貸款並賦予承包商對房屋抵押的權力，當事人則可能只有三個工作日取消合同。

如果承包商直接聯繫受災戶（通過電話或上門），而且簽署的合同如果是在受災戶家中，或承包商常規業務地點以外的地方簽署，均可視為無效。如果合同是在受災戶遭受損害後不到七個工作日簽署，也可視為無效。

洛杉磯法律援助基金會也特別提醒受災戶謹慎分享個人信息，比如不要輕易信任在避難中心或酒店主動接近受災戶的律師或公共理賠員；除非要與對方簽訂合同，否則不要輕易向別人提供任何保險 信息，比如保單號或保險範圍等詳細資料；警惕那些挨家挨戶推銷的「災難追逐者」，避免提前付款。

如懷疑自己上當受騙，可聯絡加州檢察長辦公室：www.oag.ca.gov；或南加州承包商執照委員會，562-345-7600，或800-962-1125，或www.csla.ca.gov/consumers/filing A Complaint。