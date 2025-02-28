華人歌手北美開唱 票價屢暴漲
近年來，北美演唱會票價屢創新高，疫情後越來越多的中國歌手也相繼開啟全球巡演，打開海外華人市場。然而，高昂的票價與票務平台額外增收的服務費用，讓不少粉絲直呼「買不起」。
南加華人王女士日前得知香港歌手鄧紫棋將在北美開啟四場巡演的消息十分興奮，作為華語樂壇的頂流歌手，鄧紫棋已經多年未與海外粉絲見面。為了搶票，王女士做足了功課，選擇在AXS票務平台搶購3月15日拉斯維加斯站的演唱會門票。由於提前獲得了預售碼，王女士在2月11日上午10點準時進入平台購票系統，卻被票價嚇了一跳。
票價甚至炒到2500元
根據官方海報顯示，鄧紫棋演唱會的票價在98元到398元不等，但預售系統一打開，幾乎所有區域的票價都有不同程度的溢價，並且實時波動。即便無法買到原價票，熱門座位仍被迅速搶購一空。王女士表示，好的區域，稍微猶豫，票就被別人買走了。她曾在遠離舞台的山頂區域看到接近原價票的價格，約105美元（不含稅），但因位置不佳猶豫數秒，門票便已售出。而在內場的第一排座位，票價甚至被炒到2500美元，且僅限AXS會員購買。
王女士表示，自己曾在中國有過平台搶票經驗，各區域票價明確統一，系統會隨機分配座位，因此高人氣演出往往一開票便瞬間售罄。而北美演唱會截然不同，消費者可自由選擇座位，並且同一區域前排座位和後排座位的價格差距懸殊，令購票決策更加困難。
被系統誤認機器人踢出
由於反覆猶豫，王女士甚至一度被AXS系統誤認為機器人，遭強制踢出購票頁面。平台表示，為保護粉絲權益，系統會自動檢測並攔截機器人，如為真實用戶，需重新進入搶票系統。此外，有粉絲在社群平台「小紅書」反映，部分人即便成功鎖定座位並嘗試付款，仍遇到系統報錯，眼睜睜看著自己努力搶到的好座位拱手相讓。不少人質疑，部分優質座位是否被黃牛提前鎖定，或是官方有意控制票量。
經過一上午的緊盯票價變動，王女士終於搶到心儀的看台區座位，價格顯示約含稅價300美元一張，但付款界面彈出後卻讓她傻眼。系統額外加收一系列服務費，總價竟接近400美元。其中甚至包含一項額外的稅費，與搶票時顯示的含稅價矛盾。許多粉絲在社群平台抱怨相同問題，有人因此選擇放棄購票，也有人咬牙買下，直言「官方才是最大的黃牛」。王女士說，自己的朋友曾在中國杭州看過鄧紫棋的演唱會，內場最前排票價僅1680元人民幣（約230美元），而且搶票的時候大家也是各憑本事。對比之下自己現在的位置區域選在看台，價格算下來也已經超出近一倍。
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