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聖地牙哥加大中國學生學者聯合會 歡慶40周年

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聖地牙哥加大中國學生學者聯合會日前在校內舉辦春節聯歡暨成立40周年慶會，近800名中國留學生和民眾共襄盛舉。（聖地牙哥加大中國學生學者聯合會提供）
聖地牙哥加大中國學生學者聯合會日前在校內舉辦春節聯歡暨成立40周年慶會，近800名中國留學生和民眾共襄盛舉。（聖地牙哥加大中國學生學者聯合會提供）

聖地牙哥加大中國學生學者聯合會（UCSD CSSA）日前在校內舉辦春節聯歡暨成立40周年慶會，近800名中國留學生和民眾共襄盛舉。

晚會節目精彩紛呈，舞蹈、京劇、歌曲演唱、民樂演奏、武術表演、川劇變臉、國風樂團等等贏得觀眾熱烈掌聲。知名饒舌歌手李大奔、歌手Charlotte Zhang、Whizzy也給晚會帶來精彩演出。

聖地牙哥加大中國學生學者聯合會日前在校內舉辦春節聯歡暨成立40周年慶會，近800...
聖地牙哥加大中國學生學者聯合會日前在校內舉辦春節聯歡暨成立40周年慶會，近800名中國留學生和民眾共襄盛舉。（聖地牙哥加大中國學生學者聯合會提供）

聖地牙哥加大校長Pradeep Khosa特別為晚會發來賀電，對中國學生學者聯誼會成立40年來，為促進青年間跨文化對話、構建多元校園社區等方面的辛勤付出給予高度肯定。

聖地牙哥中國學生學者聯合會第40屆主席團成員吳浩桐、陳穩傑、伍可蕾、肖智昊表示，中國學生學者聯合會1985年成立以來，連結海外華人學子，為中國學生和學者提供溝通交流平台，促進文化傳承、學術發展和社會融合。幾十年來，聯合會每年舉辦春晚、中秋晚會、迎新活動、職業發展講座等豐富多彩的活動，增強社區凝聚力，促進中美文化交流，幫助留學生更好地適應海外生活。

今年的大型春晚由主席團擔任主要策劃及導演，精心打磨每個細節，力求為觀眾呈現一場融合傳統與現代、充滿溫暖與活力的文化盛宴。春晚由六位風格各異的主持人姜羽恆、週樂怡、熊澤弘、董書池、寇盟海、溫馨雨 共同擔綱。聖地牙哥武術中心、凡星舞蹈學校、、五十弦國風樂團、XFactor Dance Team 、Tritone音樂社、Krush、落班樂團以及又聖地牙哥加大學生創立的Five-Millennia Orchestra等都參加了表演。

聖地牙哥 中國留學生 春節

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