橙縣元宵燈節文化盛宴 南海岸中心、太平洋樂團合辦

太平洋交響樂團理事會主席翁以霆（右二）和南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭（左二）在財神爺及社區代表陪同下向民眾拜年。（南海岸中華文化中心提供）

橙縣元宵燈節22日在西格斯壯音樂廳（Renée and Henry Segerstrom Concert Hall）舉行，這場免費入場的文化盛宴，匯聚交響樂 、中華傳統音樂、舞蹈、武術等，到會的各族裔民眾，體驗到多元文化的藝術魅力。

橙縣元宵燈節活動，南加中華樂團與慶典聯合合唱團的精彩演出贏得觀眾熱烈迴響。（南海岸中華文化中心提供）

由南海岸中華文化中心與太平洋交響樂團共同舉辦的元宵燈節，今年邁入第十周年。元宵節 不僅象徵團員與光明，更承載對未來的美好期盼。文藝演出精彩紛呈，包括太平洋交響樂團演奏、舞龍、舞獅、南海岸中華樂團、南加中華舞團、中華武術隊，以及來自越南 、韓國等地的民族音樂與舞蹈演出。

南加中華舞團的傘舞表演婀娜多姿。（南海岸中華文化中心提供）

室內大廳懸掛五光十色的燈籠與美麗裝飾，南海岸中華文化中心也設置迎春接福牌樓，民眾紛紛拍照打卡，在新年伊始，留下珍貴影音紀錄。另有藝術創作展覽、猜燈謎、書法體驗、手工藝製作與各種美食區，讓民眾感受濃厚的節慶氛圍。

在元宵燈節五光十色的燈籠下，亞裔少女們翩翩起舞。（南海岸中華文化中心提供）

在Argyros Plaza戶外廣場，社區團體提供一系列精彩表演與特色攤位。活動高潮由熱鬧舞龍表演掀起，現場觀眾手持自製燈籠參與舞龍遊行，感受元宵節的熱鬧氛圍。現場還提供燈籠與面具，讓大家發揮創意，自由彩繪喜愛的圖案，全家大小歡度元宵佳節。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，中華傳統文化歷經千年，至今仍深植華人的日常生活中。作為文化交流的平台，南海岸中華文化中心透過創新的文化展演活動，促進多元文化的理解與融合。