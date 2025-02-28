我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

橙縣元宵燈節文化盛宴 南海岸中心、太平洋樂團合辦

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
太平洋交響樂團理事會主席翁以霆（右二）和南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭（左二）在財神爺及社區代表陪同下向民眾拜年。（南海岸中華文化中心提供）
太平洋交響樂團理事會主席翁以霆（右二）和南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭（左二）在財神爺及社區代表陪同下向民眾拜年。（南海岸中華文化中心提供）

橙縣元宵燈節22日在西格斯壯音樂廳（Renée and Henry Segerstrom Concert Hall）舉行，這場免費入場的文化盛宴，匯聚交響樂、中華傳統音樂、舞蹈、武術等，到會的各族裔民眾，體驗到多元文化的藝術魅力。

橙縣元宵燈節活動，南加中華樂團與慶典聯合合唱團的精彩演出贏得觀眾熱烈迴響。（南海...
橙縣元宵燈節活動，南加中華樂團與慶典聯合合唱團的精彩演出贏得觀眾熱烈迴響。（南海岸中華文化中心提供）

由南海岸中華文化中心與太平洋交響樂團共同舉辦的元宵燈節，今年邁入第十周年。元宵節不僅象徵團員與光明，更承載對未來的美好期盼。文藝演出精彩紛呈，包括太平洋交響樂團演奏、舞龍、舞獅、南海岸中華樂團、南加中華舞團、中華武術隊，以及來自越南、韓國等地的民族音樂與舞蹈演出。

南加中華舞團的傘舞表演婀娜多姿。（南海岸中華文化中心提供）
南加中華舞團的傘舞表演婀娜多姿。（南海岸中華文化中心提供）

室內大廳懸掛五光十色的燈籠與美麗裝飾，南海岸中華文化中心也設置迎春接福牌樓，民眾紛紛拍照打卡，在新年伊始，留下珍貴影音紀錄。另有藝術創作展覽、猜燈謎、書法體驗、手工藝製作與各種美食區，讓民眾感受濃厚的節慶氛圍。

在元宵燈節五光十色的燈籠下，亞裔少女們翩翩起舞。（南海岸中華文化中心提供）
在元宵燈節五光十色的燈籠下，亞裔少女們翩翩起舞。（南海岸中華文化中心提供）

在Argyros Plaza戶外廣場，社區團體提供一系列精彩表演與特色攤位。活動高潮由熱鬧舞龍表演掀起，現場觀眾手持自製燈籠參與舞龍遊行，感受元宵節的熱鬧氛圍。現場還提供燈籠與面具，讓大家發揮創意，自由彩繪喜愛的圖案，全家大小歡度元宵佳節。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，中華傳統文化歷經千年，至今仍深植華人的日常生活中。作為文化交流的平台，南海岸中華文化中心透過創新的文化展演活動，促進多元文化的理解與融合。

交響樂 元宵節 越南

上一則

全球身價逾500億「超級億萬富翁」已達24人 兩位華人

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

嬰兒攜麻疹病毒 從亞洲飛抵LAX

嬰兒攜麻疹病毒 從亞洲飛抵LAX
社福機構嬰兒腦損 橙縣2800萬元和解

社福機構嬰兒腦損 橙縣2800萬元和解
橙縣將支付2800萬美元 和解寄養致嬰兒腦損傷案

橙縣將支付2800萬美元 和解寄養致嬰兒腦損傷案
南加房價冷颼颼 橙縣一枝獨秀逆勢漲4.4%

南加房價冷颼颼 橙縣一枝獨秀逆勢漲4.4%
橙縣退休法官殺妻案開庭 兒證詞前後不一

橙縣退休法官殺妻案開庭 兒證詞前後不一
10年猥褻7男孩 橙縣男獲刑293年

10年猥褻7男孩 橙縣男獲刑293年

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%