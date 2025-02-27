3垃圾場增收野火殘骸 居民反對憂有健康風險

洛縣政委員會擴大三處垃圾場處理量應對野火殘骸，居民強烈抗議憂有毒物質危害健康。（abc7電視台）

洛縣 政委員會25日通過暫時擴大陽光峽谷（Sunshine Canyon）、蘭卡斯特（Lancaster）和卡拉巴薩斯（Calabasas）三處垃圾場處理量，以處理寶馬山（Palisades）與伊頓（Eaton）野火殘骸。該決定引發當地居民和官員反對，擔憂有毒物質危害社區健康。

據ABC 7電視台報導，洛縣縣政委員會投票 通過後，陽光峽谷垃圾場每日處理量增至1萬5000噸，蘭卡斯特垃圾場可接收7000噸，均為期120天；卡拉巴薩斯垃圾場，則暫時取消區域限制，可接收區外火災殘骸，為期六個月。

許多居民湧入洛縣政委員會會場抗議，卡拉巴薩斯市長克勞特（Peter Kraut）與副市長博扎吉安（James Bozajian）也公開反對。

一名居住格蘭那達岡（Granada Hills）20年的居民抱怨，陽光峽谷垃圾場已存在惡臭與有害氣體問題；另一居民奧倫（Melissa Oren）警告，將危險廢物傾倒至未設計妥善的住宅垃圾處理場，是極其魯莽的行為，今日決定將影響未來數十年公共健康。

縣府與聯邦官員稱，環保署移除的危險廢物，將送往專門處理設施，而非這些垃圾場；陸軍工程兵團清除的灰燼木材等，經包裝運送後，不具危險性。

洛縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）承認流程缺乏透明度，稱整個處理過程是「官僚災難」；洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）則表示，垃圾場有嚴格規定處理焚燒廢棄物，有毒物質逸入空氣可能性極低。

環保署預計本周完成火災區危險物質首階段清除，陸軍工程兵團的建築殘骸清理工作，也持續進行中。