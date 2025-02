洛州大系統7校躋身研究型大學 華人副校長感謝教職員工

洛杉磯州大(Cal State LA)被卡內基教學促進基金會指定為R2研究型大學,該獎項授予那些科研經費和博士學位授予權優先的高等院校。(Cal State LA提供)

著名的卡內基教學促進基金會(Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching)近日指定洛杉磯 州大(Cal State LA)為研究經費高支出和博士人才高產出的研究型大學,要求每年至少進行500萬美元的研究支出,以及頒授20個研究型博士學位。華人 教授未來將擔當重責。

卡內基教學促進基金會本月中旬公布2025年研究2(Research 2,簡稱 R2)大學名單,洛杉磯州大名列其中,成為優先獲得高支出研究經費和博士學位授予權的大學之一。

洛杉磯州立大學華人副校長葉恆春領導該校的科學研究項目。(Cal State LA提供)

洛杉磯州大負責科學研究的華人副校長葉恆春(Hengchun Ye)教授表示,「感謝傑出的教職員工,他們對自己的研究、對社會的貢獻、對學生的教育充滿熱情。他們非常努力進行各方面的研究並探索新的發現。」

葉恆春解釋,獲得R2稱號,將為洛杉磯州大的研究員打開新大門,「卡內基教學促進基金會為學生的研究發展提供的某些機會,僅向R2大學開放。洛杉磯州大的學生未來將有更多機會獲得獎學金、參與研究,以及擁有以前無法獲得的機會。」

洛杉磯州大校長埃亞內斯(Berenecea Johnson Eanes)表示,「這是一項重要榮譽,認可洛杉磯州大作為重點研究型大學,證明本校教授和學生的出色工作與創新,通過他們的研究,滿足社區需求。」

洛杉磯州大是今年獲得R2榮銜的139所高等院校之一,其他還包括加州 州立大學 (CSU)系統中的另外七所院校。

此外,卡內基教學促進基金會和美國教育委員會 (ACE)還公布新方法,更好解釋和反映當前高等教育的多方面和廣泛研究前景。