世華工商婦女企管協會南加分會交接 李敏華任新會長

在世華總會長林淑敏監交下，第26屆會長游蕙玲將印信移交給第27屆會長李敏華，象徵會務正式交接。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 州分會第26、27屆會長交接典禮，22日在聖蓋博喜來登酒店舉行。世華總會長林淑敏率領20多位來自台灣及海外分會代表與會，近500嘉賓齊聚一堂，共同見證這項盛事。

紀欽耀處長代表僑委會頒發感謝狀及當選賀狀，分別表揚游蕙玲會長過去一年的貢獻，以及祝賀李敏華會長新任。（記者張庭瑜／攝影） 大合照。（記者張庭瑜／攝影）

卸任會長游蕙玲交棒給新任會長李敏華。游蕙玲在2024年任內，成功吸引37位新會員加入，使南加分會成為全球89個分會中，會員人數最多的分會，達到191人。游蕙玲表示，過去一年，南加分會主辦及協辦超過50場活動，其中最受矚目的，是舉辦為期13天的台灣原住民與美國印第安人文化交流活動，洛杉磯 縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)邀請當地印第安酋長共同參與。

游蕙玲表示，過去一年分會本著開放態度，歡迎各界優秀女性加入，吸引37位新會員，使南加分會成為全球89個分會中會員人數最多的分會。（記者張庭瑜／攝影） 方樹強頒發表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）

接任的第27屆會長李敏華，為第九屆華冠獎得主，擁有深厚金融背景，曾管理高達550億美元資產。她以「敏思力行，綻放世華」為理念，提出三大施政方向，分別是加強社區關懷、凝聚會員情誼及傳承世華精神。她特別提到，今年1月洛杉磯野火期間，分會在短時間內動員會員投入救災，為災民及消防員提供緊急救助。

全體世華姊妹大合影。（記者張庭瑜／攝影） 林淑敏表示，作為第二代世華人，母親是第五屆總會長，她期望能吸引更多年輕人投入，強調世華需要年輕一代傳承。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀讚揚南加分會在野火救災期間展現「Taiwan Can Help」精神，實踐台灣軟實力。世華總會第一副總會長陳玲華表示，南加分會在北美是第二個成立的分會，也是世華第五個成立的分會，歷史悠久。

世華總會長林淑敏讚揚南加分會創會34年來，對僑界貢獻良多。她提到自己是第二代世華人，母親是第五屆總會長，希望世華能持續傳承，吸引更多年輕人加入。

趙美心頒發表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）

值得一提的是，南加分會2024年多項公益捐款，包括金冠獎聯誼會捐贈1萬美元購買書包文具支持中東難民兒童教育、捐款2萬美元支持台灣會館建新館、捐贈5000美元支持華埠服務中心，以及捐贈1萬美元給僑委會支持僑生及外籍學生赴台深造，展現分會回饋社會的熱忱。

總統府國策顧問田詒鴻、聯邦眾議員趙美心、加州 第49選區眾議員方樹強等多位政要到場祝賀。