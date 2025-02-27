緬懷孫中山逝世百年 加州台灣同鄉聯誼會登山健行

與會者合照。（記者張庭瑜／攝影）

加州 台灣同鄉聯誼會（簡稱加台聯）將於3月8日在羅蘭岡Schabarum公園舉辦第13屆「闔家歡樂登山健行」活動，今年特別意義在於緬懷中華民國 國父孫中山逝世100周年及慶祝青年節，活動免費開放僑胞參加，但因場地限制，名額限200人，採先報名先得。

鐘佩珍特別帶來一本三民主義相關書籍，並指出今年適逢國父孫中山先生逝世100周年，藉此機會回顧其三民主義思想。（記者張庭瑜／攝影）

加台聯25日在洛杉磯 華僑文教中心舉行記者會，會長儲錦琪表示，此次活動是加台聯新春首項活動，過去曾有近千人參與，「但因場地限制和疫情後規定，現在只能容納200人，我們會盡量配合，希望大家能一起享受登山踏青的樂趣。」

儲錦琪（中）強調，登山健行活動不僅紀念國父，也提供僑胞全家同樂的難得機會。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯僑教中心主任鐘佩珍特別帶來一本「三民主義」，並指出今年適逢國父孫中山逝世100周年，藉此機會回顧其三民主義思想。鐘主任強調，中華民國台灣是目前全球最徹底實踐國父民權主義的地方。

活動召集人、加台聯副會長劉煥君強調，此次活動更具特殊意義，因3月29日也是紀念黃花崗72烈士的青年節，同時3月8日為國際婦女節。「希望年輕一代能更了解這段歷史，傳承國父精神。」由於名額有限，鼓勵僑胞盡早報名。中華旗隊隊長許宗由表示，當天將有特別設計的紀念儀式，將身著國民革命軍野戰服，進行致敬，並回顧歷史緬懷國父。

活動流程包括：上午8時30分至9時報到，9時至9時15分開幕儀式，9時30分至11時30分登山活動，11時30分至下午1時用餐聯誼與國父生平簡介及餘興節目。活動地點位Pepper Tree picnic Area, Schabarum Regional Park（地址：17250 Colima Rd. Rowland Heights, CA 91748）。有意參加者請致電劉煥君626-260-5452報名。