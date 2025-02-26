年初2場野火 洛杉磯房產損失恐超過300億元

今年1月洛杉磯大火導致房地產損失超過300億美元。（NBC）

洛杉磯時報最新分析顯示，今年1月初發生的寶馬山（Palisades）和伊頓（Eaton）大火造成的房產損失恐超過300億美元，從稅收中獲得收入的政府機構在房屋重建期間，每年將損失6100萬美元或更多。加州 州長紐森已於日前向聯邦政府要求400億美元的災款。

這項分析主要根據加州消防局（Cal Fire）對受損建築評估和洛縣 估值官紀錄，提供這兩個社區受災情況新視角。大火摧毀寶馬山花園（Pacific Palisades）56%房產，近半數艾塔迪那（Altadena）房屋也被摧毀。損失還包括超過300棟商業建築，教堂、學校和醫院等，但住宅區受影響最嚴重。

兩場大火也造成近1萬3000戶家庭流離失所，包括約9700棟獨立屋和康斗（Condo），近700公寓單位、超過2000個雙拼住宅（duplexes）及373棟由加州消防局認定毀壞或重度受損的活動屋等。被火災摧毀的獨立屋中，約半數未享有屋主豁免，顯示多為出租物業，此一損失可能對這兩個社區可負擔住房帶來挑戰。

今年1月洛杉磯大火導致房地產損失超過300億美元。（NBC）

洛杉磯住房局（LA Housing Department）記錄顯示，寶馬山共有770個租金管制（rent-controlled）單位被摧毀，若重建後的單位不再符合該市租金穩定條例，這些可負擔住房將永遠消失。住房局發言人表示，他們正與該市檢察官合作，研究是否可要求重建單位仍受法律約束，該法適用於1978年10月1日前建成的物業。

在艾塔迪那，數百名租客居住在20世紀上半葉常見，如今幾乎不再興建的住房類型，意即單一地塊上興建多棟獨立平房或小屋。這類地塊在當前土地規畫下不再允許，但2018年伍爾西（Woolsey）火災後通過縣令，允許業主進行同等重建，然一些業主恐無法負擔重建所需財務。

火災損失涵蓋洛杉磯經濟多個層面。根據洛杉磯時報，寶馬山被燒毀的房屋中，價值超過千萬美元的獨立住宅有79棟，該地區房屋中位數為370萬美元。艾塔迪那房屋中位數較低為120萬美元，有2400多棟房屋價值超過150萬美元，比洛縣整體中位數高出25萬美元以上。但這並不能反映當地居民經濟情況，因許多火災前價值百萬美元的房屋，屋主數十年前購買的價格不到50萬美元。

洛杉磯時報估計寶馬山火災損失220億美元，艾塔迪那78億美元，這僅涵蓋被加州消防局評估為損壞或受損達50%的住宅，僅佔該地區損失一小部分。

商業天氣預報公司AccuWeather預測，火災對個人、機構和南加州經濟綜合成本高達2720億美元。這些數據考慮個人、機構和南加州經濟面臨總綜合成本，包括財產直接損害、清理、基礎設施修復、臨時住房及商業連鎖影響等。

洛杉磯加大 安德森管理學院估計，火災造成總財產損失介於950億美元至1640億美元間，保險損失為750億美元。房地產分析公司CoStar Group也估算房地產損失約304億美元及近1萬1900棟住宅被摧毀。這些數字差異主要源於各方如何估算市場價值，及處理損害數據中出現的差異，這些數據由現場調查員在艱難環境下收集，變數包含了結構多樣化與地目配置等。

除房產損失外，該地區稅收每年損失恐達6100萬美元，受影響單位包括學區、社區學院和地方政府。超過40個公共機構將承擔損失，洛縣損失將最大，每年約1300萬美元，洛市每年900萬美元。這些機構還需應對部分產業稅延遲繳納的問題，因州長紐森（Gavin Newsom）下令允許受山火影響的郵遞區號業主可將產業稅延至2026年4月。對房主與依賴產業稅收資助的機構來說，恢復常態恐需數年甚至更久。