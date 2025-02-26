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洛杉磯野火災戶遭詐騙拖車 勒索贖金

洛杉磯訊
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洛杉磯野火後，詐騙集團冒充官方拖走受害者車輛、非法扣留並索取高額贖金，甚至設立留置權企圖永久占有車輛。（abc7電視台）
洛杉磯野火後，詐騙集團冒充官方拖走受害者車輛、非法扣留並索取高額贖金，甚至設立留置權企圖永久占有車輛。（abc7電視台）

洛杉磯縣官員近日對一起針對山火受害者的新騙局發出警告，揭露有欺詐性拖車業者非法拖走伊頓野火（Eaton Fire）受災居民的車輛，並藉機收取高額費用。據報導，這些詐騙者謊稱與艾塔迪那市(Altadina)簽有官方合約，在未告知車主存放位置的情況下，擅自將車輛拖離現場。

據外媒ABC7報導，洛縣縣長巴格（Kathryn Barger）敦促受害者如成為欺詐性拖車公司目標應挺身而出。她在聲明中表示：「這些欺詐性的拖車操作員在火災倖存者危難時刻趁火打劫，真是令人厭惡。這一令人髮指的陰謀的幕後黑手必須被追究責任並繩之以法。」

據巴格辦公室消息指出，這類詐騙案主要在1月7日至10日期間鎖定受害者。加州保險廳已成立專案組，調查從內陸帝國到艾塔迪那區域的詐騙案件。David Gueringer和Ursula Knudson夫婦也是此騙局的受害者之一。Gueringer表示，這些人自稱是受洛杉磯市政府委託的拖車公司，負責拖走車輛並清除可燃碎片。當夫婦倆的保險公司嘗試追蹤車輛下落時，才發現他們已淪為詐騙目標。

警方多次尋找車輛卻無果，最終找到時，才知道車輛被扣押勒索贖金。Gueringer透露，他們被迫為其中一輛車支付約3000美元。任何懷疑自己是該騙局受害者的民眾可聯繫內陸帝國汽車保險詐欺特別工作組，電話：909-919-2242。

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