南加州香港商會晚宴 慶33周年

前美國加州眾議員伍國慶 (中)與南加州香港商會會長鄧偉信(左一)及香港商會行政副總裁、晚宴主席鄭錦年 合照。(南加州香港商會)

南加州香港 商會(Hong Kong Association of Southern California)於2月22日在聖蓋博市舉行了第33屆新春晚宴,邀請多位商界領袖、會員及嘉賓共襄盛舉,迎接蛇年的到來。

本次慶祝活動包括傳統春節慶典、豐富的晚宴和精彩的娛樂節目。晚宴的亮點包括:令人驚嘆的魔術秀,特別展示一條蛇的精彩表演,響應蛇年主題;香港歌手翹楓演唱多首經典中文及英文歌曲,帶動全場氣氛;音樂家琴格格演奏了優雅的古箏,傳遞出深厚的中國文化韻味,讓大家感受傳統音樂的美妙。

晚宴特別邀請了樂隊進行現場表演,為所有嘉賓帶來了難忘的夜晚。香港商會會長鄧偉信表示:「我們全體會員在過去的一年裡共同努力,推動南加 州與香港之間的商業合作和經濟交流。蛇年將是全新的開始,商會將繼續致力於為會員提供更多機會。特別感謝今年各大贊助商的支持!」 他同時也感謝所有合作夥伴和嘉賓的參與。包括西聖蓋博谷男女童俱樂部(Boys & Girls Club of West San Gabriel Valley )等。南加州香港商會期待藉此機會,成為專業人士和企業家的交流平台。

此外,嘉賓們參與拍賣活動之外,獎品包括Thunder Express 白酒、Läderach chocolate 朱古力、Cathay Pacific Airways Ltd x Start From Zero 麻將組合、Longines及Hamilton名表等豪華禮品。