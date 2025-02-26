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南加州香港商會晚宴 慶33周年

【洛杉磯訊】
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前美國加州眾議員伍國慶 （中）與南加州香港商會會長鄧偉信(左一)及香港商會行政副總裁、晚宴主席鄭錦年 合照。（南加州香港商會）
前美國加州眾議員伍國慶 （中）與南加州香港商會會長鄧偉信(左一)及香港商會行政副總裁、晚宴主席鄭錦年 合照。（南加州香港商會）

加州香港商會（Hong Kong Association of Southern California）於2月22日在聖蓋博市舉行了第33屆新春晚宴，邀請多位商界領袖、會員及嘉賓共襄盛舉，迎接蛇年的到來。

本次慶祝活動包括傳統春節慶典、豐富的晚宴和精彩的娛樂節目。晚宴的亮點包括：令人驚嘆的魔術秀，特別展示一條蛇的精彩表演，響應蛇年主題；香港歌手翹楓演唱多首經典中文及英文歌曲，帶動全場氣氛；音樂家琴格格演奏了優雅的古箏，傳遞出深厚的中國文化韻味，讓大家感受傳統音樂的美妙。

晚宴特別邀請了樂隊進行現場表演，為所有嘉賓帶來了難忘的夜晚。香港商會會長鄧偉信表示：「我們全體會員在過去的一年裡共同努力，推動南加州與香港之間的商業合作和經濟交流。蛇年將是全新的開始，商會將繼續致力於為會員提供更多機會。特別感謝今年各大贊助商的支持！」 他同時也感謝所有合作夥伴和嘉賓的參與。包括西聖蓋博谷男女童俱樂部（Boys & Girls Club of West San Gabriel Valley ）等。南加州香港商會期待藉此機會，成為專業人士和企業家的交流平台。

此外，嘉賓們參與拍賣活動之外，獎品包括Thunder Express 白酒、Läderach chocolate 朱古力、Cathay Pacific Airways Ltd x Start From Zero 麻將組合、Longines及Hamilton名表等豪華禮品。

國會議員趙美心（Judy Chu）以及前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）等民選官員也參加了當天的活動。

美國聯邦眾議員趙美心（中，Judy Chu）參與晚宴，贈南加州香港商會會長鄧偉信...
美國聯邦眾議員趙美心（中，Judy Chu）參與晚宴，贈南加州香港商會會長鄧偉信（右一）及香港商會行政副總裁、晚宴主席鄭錦年賀狀。（南加州香港商會）
南加州香港商會會長鄧偉信（後排右二）、香港商會行政副總裁及晚宴主席鄭錦年（後排左...
南加州香港商會會長鄧偉信（後排右二）、香港商會行政副總裁及晚宴主席鄭錦年（後排左四）、中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志强（前排左四）、前加州眾議員伍國慶 （前排右一）、香港駐舊金山市經濟貿易辦事處代理處長Iris Wong（前排左三）、香港貿發局洛杉磯代理主任Chi Tran（前排右四）、活動主贊助方Wells Fargo 代表Andrew Moy 及Leech Tishman Fuscaldo & Lampl, LLP代表Eric Wu（後排右一）與香港商會眾理事合照。（南加州香港商會）

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