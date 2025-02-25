ICE突襲庇護城阿罕布拉市 遇阻撓撤退

Union del Barrio成員帶著擴音器趕到現場，抗議聯邦特工移民執法行動。（FOX電視台畫面）

海關暨移民 執法局（ICE ）聯合聯邦緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI），23日在南加華人 聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）展開移民執法行動，但遭到當地活動人士的阻撓破壞。

福斯（FOX）新聞台等媒體報導，ICE當天在阿市準備展開行動時，長期致力於移民社區活動的組織「巴里奧聯盟」（Union del Barrio）成員，帶著擴音器趕到現場，抗議聯邦特工行動；在持續施壓下，特工最終不得不撤離該地區。

阿市警方證實曾接到FBI電話，稱一個多機構聯合行動小組23日將在W. Main Street上的Target超市停車場集合，並準備在附近執行逮捕任務。「巴里奧聯盟」活動人士趕到現場，他們稱看到五輛ICE車輛。活動人士迅速動員起來，並通過擴音器喊話，要求特工離開。該組織聲稱他們的行為屬合法權利，他們自1992年以來一直致力保護社區免受不公正的執法威脅。

報導指出，Target超市員工和顧客並未注意到這次行動，該公司管理層表示，對此次ICE突襲毫不知情，並強調店內沒有人受到影響。阿市是庇護城市，該市最近重申其庇護政策立場，但市政府官員尚未對此事發表任何評論。

此次ICE在華人區的行動無人被捕，活動人士Ron Gochez表示，他們帶著擴音器到場呼叫支援，迅速覆蓋多個地點。由於活動人士的出現，特工最終未進行任何逮捕就撤離。Gochez補充指出，當特工發現他們的行為正在被記錄，且有人用擴音器向社區發出警報後，不得不選擇撤退並離開社區。

ICE未對這起事件發表評論，但澄清說這不是突襲或掃蕩行動，而是針對犯罪分子的調查。他們表示，行動基於情報線索，不會不分青紅皂白地針對非公民。ICE提到最近逮捕的無證移民，包括一名47歲波莫那女子、以及一名40歲的維斯塔居民，兩人均因涉嫌酒駕被捕。Gochez對此提出異議，他認為ICE經常拘留沒有犯罪紀錄的無證移民，「他們謊稱只是尋找罪犯，但實際上，他們出現在任何有棕色人種的地方，我們不會相信這個謊言。」

「巴里奧聯盟」還報告發生在洛杉磯縣聖費南度（San Fernando）的另一起ICE執法行動也同樣成功被阻止。ICE官員沒有提供這起行動的逮捕信息，但表示將在社交媒體上發布最新消息。據悉，「巴里奧聯盟」繼續尋找社區巡邏志願者，堅持他們捍衛移民權利的承諾。