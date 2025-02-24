洛杉磯2華男使用這騙局 誘使長者提取大筆現金

長者捲入「諾頓病毒」騙局，華人嫌犯企圖騙取大筆錢財。(示意圖，取自Pexels)

兩名洛杉磯華裔 男子，涉嫌使用「諾頓防毒軟體檢測 到病毒，簡稱諾頓病毒」（Norton Virus）騙局，駭入南加范杜拉縣（Ventura County）長者的個人電腦，企圖騙取一大筆錢。兩嫌在上門領取錢財時，被警方逮捕。

范杜拉縣警局指出，13日下午2時40分左右，警方接到報警電話，稱一名年邁受害者的電腦遭駭客 攻擊。警方很快了解到，此案涉及「諾頓病毒」騙局，受害者為支付「電腦病毒修理費」，提取大筆現金，並被告知第二天會有快遞員來收錢。

根據KTLA 5電視台等媒體報導，兩名涉嫌案件的男子，分別是37歲的嚴志陽（Zhiyang Yan，音譯）、39歲的劉文軍（Wenjun Liu，音譯）。警方稱，嫌犯將取錢時間，定在14日上午11時30分，兩人當時到達受害者住所，位范杜拉縣Channel Drive 2000號街區，劉文軍當場取走現金，但兩人隨後被守候已久的警方逮捕。

兩名華裔嫌犯面臨虐待老人、重大盜竊、詐騙、密謀犯罪、以及持有贓物等指控，被關押在范杜拉縣監獄（Ventura County Main Jail），他們的保釋金均為40萬美元。日前出庭受審時，兩名嫌犯表示不認罪，他們也否認幾項特殊指控，將於最近再次出庭，接受保釋審查聽證（bail review hearing）。

警方提醒，電腦駭客詐騙呈上升趨勢，其中包括殺毒詐騙、技術支持詐騙、冒充政府人員詐騙、以及投資詐騙等多種形式。民眾的電腦、電子郵件或彈出窗口文字中，如果出現聲稱來自電腦服務、或防毒程式提供者（比如諾頓）的內容，不要訪問。詐騙者通常會聲稱，只要支付一筆錢，他們就會修復或者安裝一些軟件，保護使用者電腦、以及其他設備。但這是騙局，不要點擊，不要打開文件，也不要接聽來自未知號碼的電話。

民眾若掌握關於電腦欺詐案的相關信息，請撥打警方電話805-339-4400。