消防隊長自宅遇刺身亡 妻子疑涉案

49歲消防隊長馬迪洛遭刺殺身亡，她的太太可能涉案。（河濱縣消防局危險品清理小組）

洛杉磯時報報導，49歲加州 消防隊長馬迪洛（Rebecca Marodi）日前在拉莫納（Ramona）維拉牧場路（Rancho Villa Road）一處住宅內被發現遇刺身亡。聖地牙哥 縣警局（San Diego CSD）認為其妻子約蘭達馬迪洛（Yolanda Marodi），又名奧利尼奇克（Yolanda Olejniczak），應對馬迪洛被殺案負責。根據相關調查人員引述家屬說法，該名嫌犯與受害者剛結婚超過兩年，公共記錄顯示兩人住同一住址。

涉嫌殺害馬迪洛的奧利尼奇克。（聖地牙哥縣警局）

根據縣警局辦公室新聞稿，53歲的奧利尼奇克身高五呎兩吋，體重約166磅，棕色頭髮，目前下落不明。據悉，2003年她曾因2000年一起殺人案件認罪，罪名為過失殺人，2004年被判處11年監禁。

警方先前表示，他們正將此案當作家暴 案進行調查，認為馬迪洛認識兇手，全案動機尚不清楚。馬迪洛身上遭多處刺傷，聖地牙哥縣法醫辦公室裁定其死亡為兇殺案。警方呼籲知情者可聯繫縣警局兇殺組858-285-6330，非工作時間可電858-868-3200。