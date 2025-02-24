消防隊長自宅遇刺身亡 妻子疑涉案
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洛杉磯時報報導，49歲加州消防隊長馬迪洛（Rebecca Marodi）日前在拉莫納（Ramona）維拉牧場路（Rancho Villa Road）一處住宅內被發現遇刺身亡。聖地牙哥縣警局（San Diego CSD）認為其妻子約蘭達馬迪洛（Yolanda Marodi），又名奧利尼奇克（Yolanda Olejniczak），應對馬迪洛被殺案負責。根據相關調查人員引述家屬說法，該名嫌犯與受害者剛結婚超過兩年，公共記錄顯示兩人住同一住址。
根據縣警局辦公室新聞稿，53歲的奧利尼奇克身高五呎兩吋，體重約166磅，棕色頭髮，目前下落不明。據悉，2003年她曾因2000年一起殺人案件認罪，罪名為過失殺人，2004年被判處11年監禁。
警方先前表示，他們正將此案當作家暴案進行調查，認為馬迪洛認識兇手，全案動機尚不清楚。馬迪洛身上遭多處刺傷，聖地牙哥縣法醫辦公室裁定其死亡為兇殺案。警方呼籲知情者可聯繫縣警局兇殺組858-285-6330，非工作時間可電858-868-3200。
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