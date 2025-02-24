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預約看病未到或遲到 收缺席費未必合理 醫病矛盾恐加劇

記者金維多／洛杉磯報導
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郭女士去診所做超音波因遲到被告知醫師已提前下班。（Unsplash）
郭女士去診所做超音波因遲到被告知醫師已提前下班。（Unsplash）

大部分醫院和診所針對新病人都有明確的未赴約政策。院方的初衷是為了減少缺席率，避免醫師和設備閒置。然而對於病人來說，部分額外費用近乎強制消費，一旦發生爭議，未支付罰款可能導致無法再次預約。律師表示，電話預約的口頭協議是合法的，但在繁忙的南加，遲到情況時有發生，一些嚴苛規定未必合情合理，恐加劇醫患矛盾。

以常見的政策舉例，部分醫院要求病人在無法赴約的情況下，提前24到72小時通知，否則會有罰款。如果病人未出席或者遲到，有些醫院會直接增設罰款，有些則會取消該次預約，如果超過規定次數，則無法再次預約。

從病人的角度，每家醫院的候診名單（Waiting List）都有不同的緊急程度，若有患者取消，其他人便可提早獲得治療。從醫院角度而言，醫護人員與設備運作均需成本，因此設立相關政策以減少資源浪費。「放鴿子」確實不妥，但現實生活中難免突發狀況，部分患者因無法接受罰款政策而選擇更換診所，甚至以負面評價施壓，導致醫患關係進一步惡化。

由於涉及個人隱私，本報記者未透露郭女士的個人資料，以免院方調閱病歷。由於缺乏錄音紀錄，雙方溝通細節難以查證，但郭女士提供了來電紀錄時間截圖，證明院方聲稱的「再次確認患者是否出席」並不屬實。南加律師劉龍珠表示，如果雙方在之前的電話明確提及了未出席罰款政策， 病人也口頭同意，這在法律層面是有效的。但醫院在沒有通知的情況下讓醫師提前離開是不合理的。病人的時間也應受到尊重，遲到是不可控因素，不能因為病人遲到但未缺席從而剝奪了當日看診的權利。

劉龍珠表示，此事件病人實際是出席了，未出席費用的使用條件存在爭議。院方應該提供一定的寬限時間，而並非一刀切處理問題，減少病人因突發狀況而蒙受額外損失。醫師提前下班亦屬不當行為，而部分醫院以「不繳費便無法再次預約」的做法更被批評為「流氓條款」。劉龍珠建議，公平合理的做法可以是院方在預約時先收押金，如果病人沒來可以扣錢，但同樣的，醫師也應該履行一定的義務，如果因為院方問題導致病人當下無法看病，院方也需要給予病人一定的賠償。

南加

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