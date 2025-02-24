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「洛杉磯人在行動」野火賑災不輟 救援物資續湧入

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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「洛杉磯人在行動」，23日在聖塔安尼塔公園舉辦賑災捐贈物資活動。（記者邵敏／攝影）
「洛杉磯人在行動」，23日在聖塔安尼塔公園舉辦賑災捐贈物資活動。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯非營利組織「洛杉磯人在行動」(Angelenos in Action) ，23日與聖塔安尼塔公園（Santa Anita Park）攜手舉辦賑災捐贈物資活動，繼續為年初受野火影響的民眾提供援助。

捐贈者開車通過指定車道，將物資交到志願者手中。（記者邵敏／攝影）
捐贈者開車通過指定車道，將物資交到志願者手中。（記者邵敏／攝影）

捐贈活動上午10時30分開始，在華人熟悉的亞凱迪亞跑馬場停車場舉行，吸引許多熱心民眾前來捐贈。主辦方鼓勵捐贈不易腐壞的食品、瓶裝水、衛生紙、個人衛生用品、寵物食品等，為受災家庭提供基本生活保障。

「洛杉磯人在行動」理事會成員Mason Cook表示，野火發生後，該組織持續擴展社區救援行動，最初在玫瑰碗體育場停車場接受小額捐贈，由於規模迅速擴大，搬到另一個停車場，短時間就取得良好效果，為成千上萬需要物質的民眾提供幫助。

現場捐贈的衛生紙等用品。（記者邵敏／攝影）
現場捐贈的衛生紙等用品。（記者邵敏／攝影）

23日的活動，是該組織第二次舉辦大型物資捐贈，約50名志願者參與，現場分布幾個接受捐贈的攤位，捐贈者開車通過停車場指定車道，將物資交到志願者手中，再由志願者分發到各攤位，現場秩序井然。Cook指出，該組織源源不斷收到眾多捐贈，如今倉庫中仍存有大量物資，接下來的的任務，就是確保這些捐贈物，能夠有效分發給社區真正需要幫助的人手中。

志願者在現場討論商量工作安排。（記者邵敏／攝影）
志願者在現場討論商量工作安排。（記者邵敏／攝影）

當天活動，捐贈者還可免費欣賞跑馬場賽事，首場比賽中午12時30分開始。主辦方舉行感謝儀式，向奮戰在第一線的消防員致敬。

野火爆發後，跑馬場多次成為物資捐贈、領取場地。此前曾發生人山人海發放物資的熱鬧場面，由於一些非災民也到這裡領取免費物資，引起討論；也有人質疑，包括二手衣物、鞋子在內的捐贈物資過多，遠超預期，導致活動主辦方一度張貼告示，宣布不再接受此類物品。

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