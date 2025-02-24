南加中文學校春季研討會 探討AI教學應用

專題講座培育老師與時俱進的知識技巧，應用到實際教學工作中。（記者邵敏／攝影）

南加州 中文學校聯合會，23日在洛杉磯華僑文教中心舉辦春季教學研討會暨行政座談會，吸引近百位教育工作者參與。活動聚焦現代教育發展趨勢，探討人工智能（AI ）在教學中的應用與差異化教學策略，提升海外中文教育的質量與成效。

南加中文學校聯合會23日舉辦春季研討會。（記者邵敏／攝影）

此次研討會主題是「多元數位化的中文教學創新策略」，七位在教學領域各有專精的教育工作者擔任講員，與眾多中文學校老師相互交流、分享經驗、傳授新知。南加州中文學校聯合會會長車慶餘主持開幕，她強調中文教育面臨的挑戰與機遇，期望透過此次研討會促進交流學習。

洛僑中心主任鍾佩珍，肯定南加中文教育工作者做出的卓越成績。（記者邵敏／攝影） 講員與中文學校老師相互交流、分享經驗、傳授新知。（記者邵敏／攝影）

Duff Language Magnet Academy校長孫育姿在專題演講中指出，教師不僅是知識傳遞者，也是學生與家庭的橋樑，在雙語與多語環境下發揮關鍵作用。她強調，當今教育環境瞬息萬變，教師應擁抱創新，培養學生多元視角，熟悉文化差異，認同多元文化，以促進社會理解與包容。

南加州中文學校聯合會會長車慶餘主持開幕，她強調中文教育面臨的挑戰與機遇。（記者邵敏／攝影）

研討會的重點議題之一，是「生成式AI在教學生態扮演的角色」，由南加大 美中學院師資培訓主持人夏儀芬主講。她介紹AI如何輔助教師提升教學與行政效率，並展示如何運用AI進行作業評分、課程調整及學生學習進度監測，以優化教學成效。研討會另一場重點講座，關注「如何因應低年級到AP的差異化教學」，由聖地牙哥北郡中文學校教師陳麗美主講。她分享針對不同年齡層學生的有效教學策略，包括語言基礎建構、文化理解與精進語言能力等，並探討評量機制與學科整合，讓教師能夠根據學生需求靈活調整課程設計。

春季研討會吸引近百位中文教育工作者參與。（記者邵敏／攝影）

當天，研討會還進行多元課程，促進學習與行政交流，內容涵蓋「職場快樂溝通術」、「手作課堂化、創意無限大」等多元主題，提供與會教師不同層面的專業發展機會。此外，行政座談會討論如何有效整合資源，共同推動中文教育發展。