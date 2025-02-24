大洛杉磯台灣會館228追思 聚焦不義遺址保存

與會者點燃蠟燭默哀，在莊嚴燭光中緬懷二二八事件的受難者，祈願民主與自由永續發展。（記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯 台灣會館22日舉行二二八事件 78周年追思紀念會，現場以點燃蠟燭默哀方式，緬懷受難者。大會總召集人李賢群指出，今年紀念會主題為「不義遺址的保存」，特邀台灣國史館館長陳儀深透過視訊演講，探討歷史場域保存的意義。

台灣會館合唱團在指揮陳老師帶領下，演唱「台灣」、「台灣百合」等歌曲，以歌聲悼念二二八事件受難者，現場氣氛莊重感人。（記者張庭瑜／攝影）

李賢群介紹二二八不義遺址時，詳述1947年2月27日發生的台北天馬茶房事件為導火線。當時查緝員查獲私菸後，毆打一名小販，激起民眾不滿，隔日約四、五千人聚集抗議，進而演變為全台規模的衝突。李賢群強調：「這不只是一般的建築空間，而是具有歷史意義的教育場域。不義遺址的保存，除了象徵國家承認錯誤，更重要的是作為全體人民的集體記憶。」

林榮松表示，二二八事件不僅是台灣歷史上的悲劇，更是全球台僑應該銘記的集體傷痛。（記者張庭瑜／攝影）

報告指出，自2018年起，已從歷史檔案中確認超過4400名可能的受難者，目前已公布8批名單。基金會正以嚴謹態度，針對受難者背景進行分析研究。李賢群表示：「自1991年開始紀念和記憶，進入21世紀後，我們逐漸從撫慰家屬，轉向更廣泛的教育推廣階段。」

紀欽耀表示，二二八事件是台灣民主發展的重要歷史轉折點，盼海外台僑共同守護台灣的民主價值。（記者張庭瑜／攝影）

台灣會館執行長林榮松指出，近年來台灣年輕世代以不同形式認識二二八，包括音樂創作，如閃靈樂團等，以及共生音樂節等相關活動，展現年輕人對這段歷史的關注。

李賢群表示，不義遺址的保存不僅象徵國家承認錯誤，更是全體人民集體記憶的重要場域。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀也到場致意，並強調二二八事件是台灣歷史的重要轉折點，也是民主發展的契機。

其他出席貴賓包括台灣會館前董事長陳柏宇、執行長林榮松、洛僑中心主任鍾佩珍等人。活動中，全體與會者在燭光下默禱，共同祈願台灣民主與自由得以永續發展。

李賢群也指出，不義遺址的保存是台灣轉型正義的重要一環，透過此次大會，希望讓更多年輕世代了解這段歷史，避免悲劇重演。