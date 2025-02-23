10年猥褻7男孩 橙縣男獲刑293年

橙縣一名58歲男子因持續十多年猥褻七名男孩，21日被判處293年監禁。（Pretrial Detention and Jail Capacity in California）

橙縣 一名58歲男子因持續十多年猥褻七名男孩，21日被判處293年監禁，餘生將在獄中度過。

Alex Mauricio Padilla Beltran2024年11月19日被陪審團裁定，對七名男孩犯下的23項性侵重罪成立。本案檢察官表示，犯罪最早可回溯到2003年，事實上共11名受害者，但其中一些證詞在法庭上不能使用。21日在量刑聽證會結束後，代表受害兒子和侄子出庭旁聽的一名婦女表示，非常感激司法正義，被告的餘生將在獄中度過，再也不能傷害另一個孩子了；該婦女表示，但受害孩子的苦難並沒有因被告入獄而結束，他們未來還要與酗酒和吸毒問題鬥爭，這些問題都是被告留給受害人的災難。

在21日量刑宣布前，Beltran試圖另聘新律師翻案，爭取無罪，但被橙縣高院 法官Richard King否決。但被告表示，本案檢察官調查他八年，讓他生活負債50萬美元，他還指檢察官教導受害人撒謊，他要上訴。

本案檢察官Tara Meath表示，受害的男孩們非常勇敢，在不同的時間挺身而出。她說，本案開始時，很多人都不敢相信男孩們的證詞，因為被告與他們的父母有著牢固的友誼，他們對被告的信任甚至一度超過自己的孩子。檢察官表示，被告在整個司法審判過程中沒有表現出任何的悔意和責任，對社區來說是一個危險，十多年來他一直在猥褻兒童。

法官表示， Beltran應該受到懲罰，因為「事情的嚴重性」以及犯罪行為和受害者的多樣性，在本案中，至少有三組互不相識的人提出訴訟，而這三組男孩都來自與被告關係很好的家庭。

檢察官在法庭上表示，被告經常給這些男孩買冰淇淋、玩具，但同時不斷找機會觸摸這些未成年孩子。一名男孩表示，他從2003年11歲時開始遭被告觸摸，後來次數太多了，已經記不清了，估計大約有15次。男孩還說，被告給了他20美元，並告訴他不要告訴任何人。還有一次猥褻發生在2009年，地點是拉斯維加斯，被告正在裝修一棟房子，他在那裏猥褻了兩兄弟。