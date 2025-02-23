我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

10年猥褻7男孩 橙縣男獲刑293年

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
橙縣一名58歲男子因持續十多年猥褻七名男孩，21日被判處293年監禁。（Pretrial Detention and Jail Capacity in California）
橙縣一名58歲男子因持續十多年猥褻七名男孩，21日被判處293年監禁。（Pretrial Detention and Jail Capacity in California）

橙縣一名58歲男子因持續十多年猥褻七名男孩，21日被判處293年監禁，餘生將在獄中度過。

Alex Mauricio Padilla Beltran2024年11月19日被陪審團裁定，對七名男孩犯下的23項性侵重罪成立。本案檢察官表示，犯罪最早可回溯到2003年，事實上共11名受害者，但其中一些證詞在法庭上不能使用。21日在量刑聽證會結束後，代表受害兒子和侄子出庭旁聽的一名婦女表示，非常感激司法正義，被告的餘生將在獄中度過，再也不能傷害另一個孩子了；該婦女表示，但受害孩子的苦難並沒有因被告入獄而結束，他們未來還要與酗酒和吸毒問題鬥爭，這些問題都是被告留給受害人的災難。

在21日量刑宣布前，Beltran試圖另聘新律師翻案，爭取無罪，但被橙縣高院法官Richard King否決。但被告表示，本案檢察官調查他八年，讓他生活負債50萬美元，他還指檢察官教導受害人撒謊，他要上訴。

本案檢察官Tara Meath表示，受害的男孩們非常勇敢，在不同的時間挺身而出。她說，本案開始時，很多人都不敢相信男孩們的證詞，因為被告與他們的父母有著牢固的友誼，他們對被告的信任甚至一度超過自己的孩子。檢察官表示，被告在整個司法審判過程中沒有表現出任何的悔意和責任，對社區來說是一個危險，十多年來他一直在猥褻兒童。

法官表示， Beltran應該受到懲罰，因為「事情的嚴重性」以及犯罪行為和受害者的多樣性，在本案中，至少有三組互不相識的人提出訴訟，而這三組男孩都來自與被告關係很好的家庭。

檢察官在法庭上表示，被告經常給這些男孩買冰淇淋、玩具，但同時不斷找機會觸摸這些未成年孩子。一名男孩表示，他從2003年11歲時開始遭被告觸摸，後來次數太多了，已經記不清了，估計大約有15次。男孩還說，被告給了他20美元，並告訴他不要告訴任何人。還有一次猥褻發生在2009年，地點是拉斯維加斯，被告正在裝修一棟房子，他在那裏猥褻了兩兄弟。

橙縣 高院

上一則

羅蘭岡、哈岡華人志工 助洛縣清點遊民數量

下一則

橙縣退休法官殺妻案開庭 兒證詞前後不一

延伸閱讀

開年南加房市低迷 僅橙縣房價小升

開年南加房市低迷 僅橙縣房價小升
橙縣退休法官殺妻案開庭 兒子證詞前後不一

橙縣退休法官殺妻案開庭 兒子證詞前後不一
銷售稅再漲 華人購物轉往周邊低稅率縣市

銷售稅再漲 華人購物轉往周邊低稅率縣市
橙縣男十年猥褻七男孩獲刑293年

橙縣男十年猥褻七男孩獲刑293年
「鄭總」猥褻受害者 她14歲遭「強行舌吻」星爺畫清界線

「鄭總」猥褻受害者 她14歲遭「強行舌吻」星爺畫清界線
曼哈頓華埠驚現色狼 襲胸猥褻再搶錢

曼哈頓華埠驚現色狼 襲胸猥褻再搶錢

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析