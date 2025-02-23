羅蘭岡、哈岡華人志工 助洛縣清點遊民數量

參與活動華人義工。（記者啟鉻／攝影）

來自羅蘭岡 、哈岡的部分華人 志工19日晚參加2025大洛杉磯地區遊民 清點行動。志工代表說，曾連續多年參加這項活動，感覺今年的露宿遊民數量明顯減少。參與義工還獲縣府頒發感謝狀。值得一提的是，養病中的羅蘭岡華協會長陳正治還在群組中發送資訊，表達關心並希望華人積極參與這項活動。

參與者還獲得縣府頒發感謝狀。（尤琴提供）

19日晚近7時，10餘位來自羅蘭岡、哈岡的華人志工聚集在羅蘭岡社區中心，其中有「羅蘭岡互助巡邏社區」的成員，也有哈岡獅子會、慈濟的部分志工。他們從晚8時至9時，對多個地點遊民數量清點，並規定不要打擾遊民，更不能用電筒照射。「羅蘭岡互助巡邏社區」組織發起人尤琴表示，當晚參與志工30多人，以華人為主，還有部分西裔居民，每組三人，用下載的App直接輸入看到的遊民數量，共前往17個地點查看遊民數量，大約一個小時後返回。

其中一組義工們看到一名遊民露宿街頭。（尤琴提供）

尤琴表示，她所在小組總共發現兩名露宿的遊民，其中一位年長遊民在路邊附近，另一名在一家物業停車場的轎車裡，車子很破舊，兩人都不是華裔。據說，有遊民露宿因天氣太冷，就爬到物業的陽台，還隨地便溺，導致物業管理公司報警求助。

羅蘭學區教委陳正治很關心這次遊民清點行動，他在病榻上還向群組發送資訊，鼓勵大家積極參與，還將主要參與者電話分享，方便行動中聯絡。「羅蘭岡互助巡邏社區」的一名成員Sarah表示，她雖然未見過陳教委，但聽到陳教委患病還關心這次行動，心中很感動。

此次遊民清點行動總計三天，自2月18日至20日。2024年統計顯示，洛杉磯縣共有4萬6260人無家可歸者，較2023年減少27%。縣府官員指出，全縣的露宿街頭遊民人數也下降，2024年比2023年減少5.1%；相對的，收容所內的遊民數量則增加12.7%。

由於本次遊民清點行動是在洛杉磯大規模野火之後，一些人擔心，野火可能讓更多人流落街頭，而當地的住房與租屋市場早已被許多人認為過於昂貴。這次活動也因火災較往年推遲。統計結果將在今年晚春或初夏發布。