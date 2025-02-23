聖伯納汀諾市投入近140萬美元 打造遊民永久住房

聖伯納汀諾市執法人員清理遊民營地。（市府提供）

南加 內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）為有效解決無家可歸問題，市政府宣布，將投入139萬美元推動無家可歸者安置計畫，並強化非法營地清理行動，提升公共安全、改善市容環境，為無家可歸者提供更穩定的居住條件。

聖伯納汀諾市議會決定利用州政府撥款139萬美元「營地解決資金」（Encampment Resolution Funding），幫助60名無家可歸居民進入永久住房，計畫將持續至2027年6月30日。

根據市府公告，受助遊民 將從沃特曼街（Waterman Avenue）無家可歸者營地，遷至54間包括一房單位及六間兩房單位的永久住房，使他們獲得穩定的生活環境。這筆資金使用範圍包括：60萬美元用於聘請分包商提供個案管理，協助居民適應新環境，並與房東 協調；69萬3378美元用於租金補助，幫助居民順利租賃住房；9萬9054美元作為房東獎勵金，以鼓勵更多房東提供租賃單位給無家可歸者。

目前，市府正在尋找具備租屋安置與個案管理經驗的非營利機構來執行「快速安置計畫」（Rapid Rehousing Program），申請截止日期為2月26日。市府目標是在4月底正式啟動該計畫，並希望透過該計畫，不僅幫助無家可歸者找到住所，更能提供個案輔導與資源連結，讓他們逐步重返社會。

在安置無家可歸者同時，市府也在確保清理行動符合人道原則。2024年9月，聖伯納汀諾市與南加州美國公民自由聯盟基金會（ACLU）達成首創和解協議，承諾禁止在清理營地時銷毀無家可歸者的個人物品，並為殘疾遊民提供合理的安置措施。