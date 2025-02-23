世華工商婦女協會總會長率團訪美 展開14天交流
世界華人工商婦女企管協會第13屆總會長林淑敏率20位台灣總會團隊成員，21日抵達洛杉磯，展開為期14天的北美洲分會交流之旅。此行將走訪洛杉磯、休斯頓及舊金山三大城市，與全美23個分會進行交流。
林淑敏在記者會上指出，世華自1994年在台灣創立以來，現已在全球成立89個分會，其中北美地區23個。「世華是唯一從台灣出發的國際社團，我們致力於凝聚全球華人工商婦女的力量，參與國際事務與發展」。
洛杉磯華僑文教中心主任鍾佩珍表示，世華的會員不只事業有成，更在公益領域貢獻良多。「比如說近期的加州野火救災，世華的會員們都在第一時間挺身而出，為台灣在海外作出最好的典範，」她讚揚世華在社區服務、國民外交、以及協助政府推動僑務工作等方面，都展現出極大的影響力。她說，「林淑敏總會長2024年10月上任以來，以『傳承，傳價值』為理念，持續推動世華向前發展，展現出優秀的領導力」。
林淑敏此次美國行程重點包括四個分會的交接典禮。林淑敏表示，將見證南加州分會、大洛杉磯分會的會長交接，之後前往休士頓參加美南分會40周年慶典，最後到舊金山參加北加州分會交接。
近期加州山火造成大規模災損，世華的會員第一時間發起援助行動，積極參與救災。南加州分會會長李敏華指出，該分會1月8日即發起募款活動，並舉辦講座提供災民法律及會計諮詢。實體及線上參與講座人數超過120人，募得的善款已全數發放給受災戶。大洛杉磯分會會長劉煥君表示，分會為第一線消防及警察人員送出近400份熱食，並正與洛杉磯縣消防局接洽，計畫直接提供援助，發揮最大效益。
針對華人社團普遍面臨的世代傳承問題，林淑敏分享了個人經驗。「30年前我在母親帶領下加入世華，當時我才30多歲。在這個平台，我不但學習很多，也認識了許多優秀的姊妹」。
記者會中，林淑敏也公布了2025年的重要活動規畫，包括3月在台灣展開教育訓練課程、4月25日舉辦華冠CEO論壇、5月前往澳洲參加雪梨及墨爾本分會交接、8月訪問歐洲，並將於10月在吉隆坡舉行年會，預計有1500人與會。
世華第一副總會長陳玲華指出，此次美國行程籌備四個月之久；「我們期待透過這次交流，進一步深化全球姊妹間的情誼與合作」。
林淑敏最後強調，世華將持續秉持「心懷世界，掌握脈動，建立網絡，發展經貿」的宗旨，推動國際經貿交流與會員成長。「加入世華就像學鋼琴的孩子，能培養優秀特質。我們不只重視企業經營，更注重品格培養與國際視野的開拓」。
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