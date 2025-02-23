世華工商婦女協會總會長率團訪美 展開14天交流

世界華人婦女企業協會總會長林淑敏（左二）表示，世華自1994年創立以來，已在全球三大洋六大洲設立89個分會，致力於凝聚全球華人工商婦女的力量，推動國際交流與發展。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會第13屆總會長林淑敏率20位台灣總會團隊成員，21日抵達洛杉磯 ，展開為期14天的北美洲分會交流之旅。此行將走訪洛杉磯、休斯頓及舊金山三大城市，與全美23個分會進行交流。

林淑敏在記者會上指出，世華自1994年在台灣創立以來，現已在全球成立89個分會，其中北美地區23個。「世華是唯一從台灣出發的國際社團，我們致力於凝聚全球華人工商婦女的力量，參與國際事務與發展」。

洛杉磯華僑文教中心主任鍾佩珍表示，世華的會員不只事業有成，更在公益領域貢獻良多。「比如說近期的加州 野火救災，世華的會員們都在第一時間挺身而出，為台灣在海外作出最好的典範，」她讚揚世華在社區服務、國民外交、以及協助政府推動僑務工作等方面，都展現出極大的影響力。她說，「林淑敏總會長2024年10月上任以來，以『傳承，傳價值』為理念，持續推動世華向前發展，展現出優秀的領導力」。

林淑敏此次美國行程重點包括四個分會的交接典禮。林淑敏表示，將見證南加州分會、大洛杉磯分會的會長交接，之後前往休士頓參加美南分會40周年慶典，最後到舊金山參加北加州分會交接。

世華工商婦女企管協會總會長林淑敏率台灣總會團隊成員訪問洛杉磯大合照。（記者張庭瑜／攝影）

近期加州山火造成大規模災損，世華的會員第一時間發起援助行動，積極參與救災。南加州分會會長李敏華指出，該分會1月8日即發起募款活動，並舉辦講座提供災民法律及會計諮詢。實體及線上參與講座人數超過120人，募得的善款已全數發放給受災戶。大洛杉磯分會會長劉煥君表示，分會為第一線消防及警察人員送出近400份熱食，並正與洛杉磯縣消防局接洽，計畫直接提供援助，發揮最大效益。

現場與會者來自不同分會，包括台灣、澳洲及美國各地代表，共同參與此次交流。（記者張庭瑜／攝影）

針對華人社團普遍面臨的世代傳承問題，林淑敏分享了個人經驗。「30年前我在母親帶領下加入世華，當時我才30多歲。在這個平台，我不但學習很多，也認識了許多優秀的姊妹」。

洛杉磯華僑文教中心主任鍾佩珍（中）表示，世華會員不僅事業有成，在公益領域亦積極投入，展現極大的影響力。（記者張庭瑜／攝影）

記者會中，林淑敏也公布了2025年的重要活動規畫，包括3月在台灣展開教育訓練課程、4月25日舉辦華冠CEO論壇、5月前往澳洲參加雪梨及墨爾本分會交接、8月訪問歐洲，並將於10月在吉隆坡舉行年會，預計有1500人與會。

世界華人工商婦女企業協會第一副總會長陳玲華（持麥克風者）表示，此次總會長林淑敏（右二）美國行程自去年11月開始籌備，歷時四個月，希望透過交流強化各分會聯繫與合作。（記者張庭瑜／攝影）

世華第一副總會長陳玲華指出，此次美國行程籌備四個月之久；「我們期待透過這次交流，進一步深化全球姊妹間的情誼與合作」。

林淑敏最後強調，世華將持續秉持「心懷世界，掌握脈動，建立網絡，發展經貿」的宗旨，推動國際經貿交流與會員成長。「加入世華就像學鋼琴的孩子，能培養優秀特質。我們不只重視企業經營，更注重品格培養與國際視野的開拓」。