天普市最佳警員 年處理逾700多起報警電話、逮150嫌犯

洛杉磯縣警局天普分局外展基金會昨晚首辦表彰晚宴，嘉獎年度最佳警員因在2024年處理700多起報警、240份報告及逮捕150多名嫌犯的傑出表現，而獲獎教官則完成200多起逮捕、440份報告並尋回50輛被盜車輛。（天普市警局提供）

洛杉磯 縣警局天普 分局外展基金會19日在羅斯密市舉辦首屆「贊助暨警察表彰晚宴」，現場嘉賓雲集，共同表揚年度優秀警員、培訓官及緊急調度員。其中，獲選「年度最佳警員」者，因在2024年處理超過700多起報警電話、撰寫240份報告，並逮捕超過150名嫌犯的傑出表現而受到表彰。

天普分局外展基金會（Temple Station Sheriff's Outreach Foundation）在當晚表彰多位表現卓越的執法人員。活動由東區指揮官Elier Morejon及天普分局分局長梅薩（Jorge Mesa) 等警局高層出席，共同見證這些優秀警務人員的重要時刻。「年度最佳警員」、「年度最佳培訓官」及「年度最佳緊急調度員」等獎項，皆頒發給在過去一年中為社區安全做出顯著貢獻的執法人員。這些得獎者在緊急報警處理、案件調查、警員培訓等多個層面展現了專業精神。

本次晚宴吸引眾多社區民眾及企業支持，贊助級別包括金級5000元、銀級2500元、銅級1500元及餐桌贊助1200元等不同層次，反映社區對執法工作的高度重視與支持。基金會表示，作為註冊非營利組織，將持續透過各項活動促進警民互動。這次首屆表彰晚宴的圓滿舉辦，不僅肯定了執法人員的貢獻，也為警民關係寫下新的里程碑。

主辦方表示，這次首屆表彰晚宴的成功舉辦，不僅肯定了執法人員的貢獻，也為警民關係奠定更穩固的基礎。未來，基金會將持續舉辦類似活動，促進社區與執法部門的溝通與合作。