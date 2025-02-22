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梅南德斯兄弟弒親案 洛杉磯縣檢察長拒重審

洛杉磯訊
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洛縣檢察官對梅南德斯人身保護令申請做出非正式回應。（洛縣檢察官辦公室）
洛縣檢察官對梅南德斯人身保護令申請做出非正式回應。（洛縣檢察官辦公室）

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）21日宣布，他的辦公室反對辯護律師提出的動議，要求梅南德斯兄弟（Erik and Lyle Menendez）弒親案重審；目前他們正在服無期徒刑且不得假釋，因為他們在1989年於比佛利山莊槍殺了父母。

在當日午後記者會上，霍克曼質疑辯護律師聲稱有新證據支持，指控兄弟倆的父親曾經性虐待他們。檢察長指出，所謂的新證據因各種理由而不予採納，並且質疑無論請求是否真正新穎，或是否在合法及時的時間內提出方式。

霍克曼也回顧了兄弟倆在殺人事件發生後的行為：在謀殺案發生後，他們從最初否認到涉嫌參與黑手黨活動，再到後來的性侵犯指控，以及後來的父母的計畫給他們造成的擔憂，促使他們首先採取行動。

霍克曼沒有提及讓兄弟倆重新判處較輕的刑期，以便他們尋求假釋或在按時服刑後被釋放，並表示他的辦公室仍在審查此事。

地方檢察官辦公室提供了一段視頻，讓公眾了解梅南德斯案的詳細情況，深入了解刑事司法系統的運作方式。

除了向法院提交文件外，地方檢察官辦公室還為公眾提供了教育資源。在地方檢察官的網站上已發布一個信息視頻鏈接，該視頻從程序角度討論梅內德斯一案。該影片旨在以梅南德斯案作為框架來解釋法律訴訟，從而深入了解刑事司法系統的運作方式。

檢察長霍克曼說，「我要感謝辦公室裡敬業的律師和工作人員，特別是副主任檢察官巴利安（Habib Balian）；以及地區檢察官 Seth Carmack 和 Ethan Milius 在此案中的辛勤工作」。 「透明度和公眾教育對於確保對我們的司法系統的信心至關重要，我鼓勵公眾利用這些資源來更好地了解法律程序」。

比佛利山 洛杉磯

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