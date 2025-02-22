華人退貨沒拿收據 差點要不回錢

網上購物、實體店退貨，華人遭遇退貨不退錢。（記者邵敏╱攝影）

不少華人 認為，在美國購物退貨方便，商家容易溝通，事實並非如此。南加 一名華女 最近買了兩雙知名品牌的運動鞋，因為不合適很快退貨，沒想到只收到一雙鞋的退款，原因在於她沒有退貨收據。

洛杉磯縣華人居民Lin，去年12月在阿迪達斯（adidas）官網購買兩雙折扣運動鞋，同樣款式不同尺寸，「準備一雙自己穿，另一雙給孩子」。Lin首先收到第一雙大尺碼的鞋，試穿後不合適，就決定馬上退貨。

因為家附近有阿迪達斯專櫃，Lin就帶著這雙網購的鞋去實體店退貨，店員很快幫忙處理。幾天後，Lin收到第二雙小尺碼的鞋，但孩子試穿後不合適，她再次來到同一家店退貨。

Lin表示，店員兩次都沒有提供打印的退貨憑據，不過她當時沒有感覺不對，「因為以往退貨時，這家店也從不打印收據，並不影響退款，我就沒在意」。很快，Lin收到第一雙鞋的退款，但第二雙鞋的退款遲遲未到。她致電阿迪達斯客服詢問，對方表示正值聖誕、新年購物季，商家繁忙，退款一般會在三周之內處理。

等到1月下旬，Lin始終沒有收到退款及商家任何回覆，她再次致電客服，對方提出需提供退貨憑證才能退款。「我當時就傻眼，之前他們從未提到這個」。退貨已近一個月，Lin去實體店要求打印退貨單，店員拒絕提供。

Lin查詢電郵發現，她曾收到第一雙鞋的退貨郵件，但並沒有第二雙鞋的任何退貨憑證。在與門店經理溝通下，對方查詢店內監控視頻證實，指出時間Lin曾出現在店內退貨，「但店員說，那個時間點我退的是第一雙鞋，不過郵件顯示第一雙鞋早在幾天前就已成功退貨，證據充分，可對方卻不認。」

對於這起退貨事件，阿迪達斯網上客服堅持要求消費者提供退貨憑據，才能退款，但Lin根本無法提供，「我的失誤在於沒有第一時間要求店員打印退貨單，也沒有即時查詢電郵，發現沒有收到退貨郵件，就應趕緊詢問」。雖然涉及金額只有幾十元美金，但Lin覺得委屈，多次寫信給公司要求調查這起事件，「雖然我有失誤，但主要原因肯定是商家內部退貨程序出了差錯，導致消費者損失。」

經過多次交涉，該公司客服經理最近發郵件稱，同意第二雙鞋的退款，但在信中表示，這是一次例外退款。Lin表示，為了一雙鞋的退款耗費這麼多時間精力，非常不值得，她提醒其他顧客，不要認為美國商家好說話，退貨時一定要求對方提供退貨收據並保留，才可維護自己的正當權益。