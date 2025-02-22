佛教聖蹟寺 5貨架愛心物資捐野火災民、弱勢團體

巴沙迪那佛教聖蹟寺的法師和義工們20日將數周來募集到的救災物資送往白色紀念教堂，並通過他們將物品分送給災民和有需要的民眾。（記者楊青／攝影）

巴沙迪那佛教聖蹟寺和聖格講堂數周來持續舉辦「共襄善舉，溫暖人心」慈善捐助活動，為洛杉磯 野火災區重建提供愛心關懷和物質幫助。

聖蹟寺和聖格講堂所在的位置，正好處於艾塔迪那伊頓山火 所波及影響的範圍，僧眾在自身安全無虞之際，旋即號召各界展開物資募集，支援災民，獲得華人社區積極相應。

2月20日，聖蹟寺及聖格講堂的法師和義工們將五個貨物架的慈善物品，分別送到巴沙迪那動物之家（Pasadena Humane）和白色紀念教堂（White Memorial Church），並通過他們將物品分送到災民和有需要的民眾手中。受贈組織對聖蹟寺組織的愛心捐助和慈善公益表達感謝，白色紀念教堂代表Ashton Hardin-Artiga表示，在物價飆升、天災頻仍的當下，許多家庭陷入困境，能獲得這樣的幫助和關懷，深感溫暖，相信也會讓更多的災民感受到走出災難陰霾、重建家園的精神支持。

巴沙迪那動物之家慈善部門經理Kim Burbank代表動物之家感謝聖蹟寺發起的慈善捐助，她表示，1月7日山火爆發以來，動物之家已安置超過1200隻動物；並成功讓近2000隻動物與牠們的家庭團聚，所有受到伊頓大火影響的地區，都得到我們社區及個人的幫助。她再次感謝聖蹟寺的捐助，幫助那些在這場災難中無法自救的動物們。

巴沙迪那佛教聖蹟寺和聖格講堂的法師和義工們20日將五個貨物架的慈善物品，送到巴沙迪那動物之家，並通過他們將物品分送給需要者。（記者楊青／攝影）

1月的洛杉磯山火發生後，聖蹟寺率先多次分批捐送食品和一般生活用品類等物資至火災避難所以及資源中心；同時也捐贈動物食品、用品等至動物收留所，在第一時間為受災群體及非營利救援機構提供援助。

其間，各地善信及鄰里居民熱情響應捐助活動，踴躍捐出各類民生必需品，捐助物資總數達數百箱，包括食品類如義大利 麵、早餐穀物、花生醬、即食沙拉包、速食米飯、嬰兒食品、蛋白奶昔等2700件；一般用品類如牙膏、牙刷、洗衣液、潤膚液、尿布、枕頭等共計9531件。

此外，還有專門給動物的袋裝及罐裝食品共計4264件；動物用品包括籠子、玩具、毛毯、毛巾、貓抓板、動物床、狗項圈等共計14842件，整整七個貨物架物資。聖蹟寺根據不同受助單位的需求，花費大量人力分門別類，確保援助物資發揮最大作用。

聖蹟寺表示，對野火災區和弱勢群體的慈善關懷繼續持續進行當中，歡迎更多善心人士共同參與，共同為社區發光發熱。