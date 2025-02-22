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洛杉磯地區公園全美排名從第49跌至第88 專家提案重振

記者劉子為／洛杉磯報導
洛杉磯地區的公園在全國排名中顯著下滑，洛杉磯市府因而提出重振洛杉磯公園系統計畫，讓每個社區的居民都能公平享有綠色空間。圖為位於Ahambra的Almansor Park。（本報檔案照）
洛杉磯地區的公園在全國排名中顯著下滑，洛杉磯市府因而提出重振洛杉磯公園系統計畫，讓每個社區的居民都能公平享有綠色空間。圖為位於Ahambra的Almansor Park。（本報檔案照）

洛杉磯地區的公園在全國排名中顯著下滑，其背後原因與資金不足以及不平等的資源分配有關。在21日加州少數族裔媒體會議（EMS）會議上，專家們集體發聲，提出了重振洛杉磯公園系統的計畫，旨在讓每個社區的居民都能公平享有綠色空間。

過去，洛杉磯的公園曾在全國評比中名列前茅，但近年來已經從第49位滑落至全美第88位。尤其在低收入和少數族裔社區，長期以來在公園資源上的投入不足，許多居民住宅附近沒有公園。

在會議上，洛杉磯加大（UCLA）環境與可持續發展研究所的副教授克里斯滕森（Jon Christensen）分享了最新的研究成果。他指出，儘管洛杉磯擁有超過1萬6000英畝的公園和92英里的步道，許多小型社區公園的基礎設施老化，維護狀況堪憂；特別是在那些綠地稀缺的地區，居民的健康和福祉受到嚴重威脅。

克里斯滕森指出，洛杉磯市政府目前正進行一項名為「公園需求評估」的計畫，旨在制定未...
克里斯滕森指出，洛杉磯市政府目前正進行一項名為「公園需求評估」的計畫，旨在制定未來25年公園發展藍圖。（翻攝自Zoom會議）

克里斯滕森說，「這不僅僅是關乎公園分布問題，更是關乎公平。住在低收入和少數族裔社區的居民，往往被排除在公園資源之外。我們迫切需要通過數據和社區的力量來解決長期存在的問題」。他指出，洛杉磯市政府目前正進行一項名為「公園需求評估」（Park Needs Assessment。簡稱PNA）的計畫，旨在制定未來25年的公園發展藍圖，提升整體公園系統的公平性與可持續性。

金吉米指出，PNA評估將動員廣泛的社區參與，收集各個區域居民的建議。（翻攝自Zo...
金吉米指出，PNA評估將動員廣泛的社區參與，收集各個區域居民的建議。（翻攝自Zoom會議）

洛杉磯市公園與娛樂局（Los Angeles Department of Recreation and Parks）總經理金吉米（Jimmy Kim，譯音）表示，這項計畫不僅是為了翻修現有的公園，而是要為未來幾十年規畫一個更加包容和公平的公園系統。他指出，PNA評估將動員廣泛的社區參與，收集各個區域居民的建議，設計出更符合當地實際需要的公園系統。金吉米還強調，該計畫將增加公園廁所的清潔與安全設施，並提升公園作為緊急避難場所的功能。

設計公司OLIN的合夥人亨森（Jessica Henson）指出，這一過程將以社區為核心，強調居民的意見和需求。她說，「我們不僅收集數據，並將在公園規劃中體現出來，關注並滿足弱勢社區的需求。」亨森分享到，PNA計畫將舉辦超過80場的社區活動，進行多語言的問卷調查，確保更多不同背景的居民能參與其中。

「帕科伊馬美麗」（Pacoima Beautiful）協會負責人里瓦斯（Roxy Rivas）表示，「這項計畫為我們爭取更多資源和關注提供了機會」。她強調，該機構所在的聖費南度谷（San Fernando Valley）社區長期缺乏公園資源，這項評估對改善當地的公園設施至關重要。

會議中還強調了公園對社區健康的重要性。預防研究所（Prevention Institute）的項目經理羅梅羅（Francisco Romero）提到，公園不僅是休閒場所，更是促進身心健康、加強社交聯繫的關鍵設施。他呼籲，未來的城市規劃應將公園視為基礎設施的一部分，並將其視為增強社會凝聚力和改善公共健康的關鍵。

洛杉磯加大 低收入 加州

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