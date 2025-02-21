有持槍保鏢 網約車起步價1000元

這款被稱為「帶槍的 Uber」的應用程式本週在洛杉磯和紐約市推出。 （Protector網頁）

常規的共乘應用是否讓你覺得太無聊？如果想要點刺激感，一款叫做「Protector」的新應用程式目前已經上架iOS 和Mac App Store，讓你一出門就享受全副武裝的「保鏢」護送。

「Protector」提供類似Uber、Lyft 的共乘服務，並且你的座駕會配備一位專業保護人員。他們都是前軍人或執法單位出身，並且攜帶槍枝，確保雇主的安全。

行動應用顧問Nikita Bier表示，「過去幾個月，我一直在幫Protector提供建議。這是一款能讓用戶隨時叫來私人安保團隊的新應用程式，簡單來說，就是帶槍的Uber。」

截至周四，這款應用程式只在洛杉磯 和紐約提供服務。用戶預訂時，可以決定車上要幾個「保護者」，他們的服裝規範有四種可供選擇：商務正裝（傳統西裝）、商務休閒裝（不打領帶的淺色西裝）、戰術休閒裝（Polo衫搭配戰術褲和鞋子）、全副武裝（特種部隊服裝）。如果一輛車不夠派頭，你還可以加碼，最多可讓三輛車組成車隊護送。

根據該應用程式的定價，假設周六晚上6點在洛杉磯KTLA電視台總部預訂一輛凱迪拉克Escalade，並配備一名保護人員，最低服務時長為5小時，收費1000美元，但費用最多可由五人分攤。但使用「Protector」還要先付會員年費129美元，才有資格叫車。