「詹姆斯歐文基金會領導獎」六團體領導各得35萬

原住民智慧及食物領土倡議團體「Rou Dalagurr」總監Cutcha Risling Baldy。（當天會議截圖）

少數族裔媒體（EMS）20日舉辦線上會議，邀請三位2025年「詹姆斯歐文基金會領導獎（James Irvine Foundation Leadership Awards）」獲得者，分享她們的組織和團體在加州 為不同社區做出的貢獻。

2025年「詹姆斯歐文基金會領導獎」頒給了加州六個非營利組織的創辦者，每位獲獎人35萬美元獎金。今年的獲獎人都是女性，她們是Shantay R. Davies-Balch，非裔福利與繁榮中心（BLACK Wellness&Prosperity Center）首席執行官；Nayamin Martinez，中加州環境公正聯合網路（Central California Environmental Justice Network）執行長；Skye Patrick，洛杉磯 縣圖書館長兼洛杉磯縣圖書館首席執行官；Cutcha Risling Baldy 和 Kaitlin Reed，原住民 智慧及食物領土倡議團體「Rou Dalagurr」聯合總監；Stacy L. Smith，研究團體Annenberg Inclusion Initiative的創辦人及總監；Helen Iris Torres，「組織西裔爭取政治平等」（Hispanas Organized for Political Equality ，HOPE）首席執行官。

Nayamin Martinez在當天的會議上介紹了她發起該組織的心路歷程。她說，她為西裔勞工爭取權利已經25年之久，她領導的中加州環境公正聯合網路為中加州的西裔農工爭取權益，幫助他們獲得醫療保險，並在去年2月率領這些農工前往沙加緬度參加會議，這是農工在加州政府第一次參加會議。

原住民智慧及食物領土倡議團體「Rou Dalagurr」總監Cutcha Risling Baldy指出，該組織是食物領土研究實驗室以及土著居民傳統生態智慧研究所，將土著居民的數百年智慧應用於解決加州當代環境、社會問題。該組織發源於北加州，那裡自19世紀中期掘金熱浪潮時，才有外人湧入，此前保留了數百年的土著文明。如今在該組織的努力下，土著文明被用於解決環境問題，並在大學普及。

「組織西裔爭取政治平等」首席執行官Helen Iris Torres介紹，她的成長經歷讓她投入到為西裔爭取權益的事業中。她的母親是單身媽媽，獨自扶養她與姐姐，作為第一代移民，她看到母親在生活中遇到的社會不公平和資源匱乏，讓她決心為西裔爭取權益。1997年至今已服務了28年。她說，「我的一半人生都在做這件事。」