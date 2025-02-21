我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

「詹姆斯歐文基金會領導獎」六團體領導各得35萬

記者王若然／洛杉磯市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
原住民智慧及食物領土倡議團體「Rou Dalagurr」總監Cutcha Risling Baldy。（當天會議截圖）
原住民智慧及食物領土倡議團體「Rou Dalagurr」總監Cutcha Risling Baldy。（當天會議截圖）

少數族裔媒體（EMS）20日舉辦線上會議，邀請三位2025年「詹姆斯歐文基金會領導獎（James Irvine Foundation Leadership Awards）」獲得者，分享她們的組織和團體在加州為不同社區做出的貢獻。

2025年「詹姆斯歐文基金會領導獎」頒給了加州六個非營利組織的創辦者，每位獲獎人35萬美元獎金。今年的獲獎人都是女性，她們是Shantay R. Davies-Balch，非裔福利與繁榮中心（BLACK Wellness&Prosperity Center）首席執行官；Nayamin Martinez，中加州環境公正聯合網路（Central California Environmental Justice Network）執行長；Skye Patrick，洛杉磯縣圖書館長兼洛杉磯縣圖書館首席執行官；Cutcha Risling Baldy 和 Kaitlin Reed，原住民智慧及食物領土倡議團體「Rou Dalagurr」聯合總監；Stacy L. Smith，研究團體Annenberg Inclusion Initiative的創辦人及總監；Helen Iris Torres，「組織西裔爭取政治平等」（Hispanas Organized for Political Equality ，HOPE）首席執行官。

Nayamin Martinez在當天的會議上介紹了她發起該組織的心路歷程。她說，她為西裔勞工爭取權利已經25年之久，她領導的中加州環境公正聯合網路為中加州的西裔農工爭取權益，幫助他們獲得醫療保險，並在去年2月率領這些農工前往沙加緬度參加會議，這是農工在加州政府第一次參加會議。

原住民智慧及食物領土倡議團體「Rou Dalagurr」總監Cutcha Risling Baldy指出，該組織是食物領土研究實驗室以及土著居民傳統生態智慧研究所，將土著居民的數百年智慧應用於解決加州當代環境、社會問題。該組織發源於北加州，那裡自19世紀中期掘金熱浪潮時，才有外人湧入，此前保留了數百年的土著文明。如今在該組織的努力下，土著文明被用於解決環境問題，並在大學普及。

「組織西裔爭取政治平等」首席執行官Helen Iris Torres介紹，她的成長經歷讓她投入到為西裔爭取權益的事業中。她的母親是單身媽媽，獨自扶養她與姐姐，作為第一代移民，她看到母親在生活中遇到的社會不公平和資源匱乏，讓她決心為西裔爭取權益。1997年至今已服務了28年。她說，「我的一半人生都在做這件事。」

「詹姆斯歐文基金會領導獎」項目專員Cindy Downing指出，目前該獎金已經開始徵集2026年的提名人，截止日為3月12日，歡迎大家踴躍參加，提交提名鏈接：https://irvineawards.org/nominations/

「組織西裔爭取政治平等」首席執行官Helen Iris Torres。（當天會議...
「組織西裔爭取政治平等」首席執行官Helen Iris Torres。（當天會議截圖）
「詹姆斯歐文基金會領導獎」項目職員Cindy Downing（當天會議截圖）
「詹姆斯歐文基金會領導獎」項目職員Cindy Downing（當天會議截圖）

加州 原住民 洛杉磯

上一則

好康報您知／大華超市（Ranch Market）

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

加州啤酒要完？川普關稅戰 恐致嚴重後果

加州啤酒要完？川普關稅戰 恐致嚴重後果
車禍發生拖車即出現 小心擄車勒贖

車禍發生拖車即出現 小心擄車勒贖
鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險

鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險
加州新福利 免費長途電話可撥中、加、墨200多國

加州新福利 免費長途電話可撥中、加、墨200多國
艾默生學院民調：54%加州選民支持高鐵

艾默生學院民調：54%加州選民支持高鐵
加州就業發展部 今年提高帶薪家事假、殘障福利

加州就業發展部 今年提高帶薪家事假、殘障福利

熱門新聞

因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊