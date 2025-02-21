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洛百年名店Original Pantry Cafe 傳勞資糾紛將停業

洛杉磯訊
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洛杉磯近百年老字號餐廳 Original Pantry Cafe 傳將於3月2日關閉，工會指控管理方施壓員工放棄工會權益，否則停業，引發爭議。（abc7電視台畫面）
洛杉磯近百年老字號餐廳 Original Pantry Cafe 傳將於3月2日關閉，工會指控管理方施壓員工放棄工會權益，否則停業，引發爭議。（abc7電視台畫面）

據多家主流媒體報導，擁有近百年歷史的洛杉磯知名餐廳 Original Pantry Cafe 可能於3月2日關門歇業。工會 Unite Here Local 11 指控，雷登信託基金（Richard J. Riordan Trust）要求員工放棄工會權益，否則停業。

該間市中心老字號餐廳自1924年開業，1950年遷至菲格羅亞街（Figueroa St.）與第九街（9th St.）十字口，深受當地居民喜愛。過去由已故前洛杉磯市長雷登（Richard Riordan）經營，2023年雷登辭世後，餐廳所有權轉移至雷登信託基金，如今面臨被迫停業的命運。

工會表示，信託基金近日通知員工，除非願意放棄工會權益，否則餐廳將出售並結束營業。員工人數也大幅縮減，從全盛時期的85人銳減至目前的23人。

工會組織員埃爾南德斯（Maria Hernandez）引述信託基金的明確通知：「若堅持要求為工人提供工作保障並保留工會，餐廳將於3月2日下午5時關閉。」她痛批：「看到信託機構如此行事，令人悲傷和噁心。」

在 Pantry 服務超過25年的資深員工格拉納多斯（Marcella Granados）眼見距離失業僅剩十天，直言難以接受。她回憶：「我曾為雷登先生工作，他是個好老闆，若他仍在世，絕不會發生這種事。」

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