Uber司機好心反遭搶 車毀人傷 現場視頻全程記錄

兩人在車內搏鬥，汽車撞上路邊的電線桿。（警局現場監控截屏）

南加 華人聚居處聖蓋博 谷地區，最近發生一起Uber司機加油站 被劫的惡性案件，現場視頻記錄整個驚險過程。劫匪趁司機打開後車箱裝東西時，強占駕駛座並加速開車，司機追上去在車內奮力搏鬥，汽車最後撞向路邊的電線桿。

（視頻來源：西柯汶那市警局／記者邵敏後製）

根據KTLA5報導，這起事件最近發生在西柯汶那市（West Covina）一個加油站停車場，受害者是一名Uber司機。當地警方表示，司機當時正坐在車內，一名騎自行車的男子走近，並要求載他一程。西柯汶那市警方在社交媒體上指出，受害者最初拒絕，後來又同意將嫌疑人送到附近一個地點。

據現場監控畫面，案發時間應在晚上，加油站沒有其他車輛、人員。Uber司機幫忙將男子的自行車放入後車箱，就在這個時候，嫌犯突然跳進駕駛座準備劫車離開。司機見狀，趕緊衝了上去，與嫌犯在車內展開激烈的搏鬥。此時汽車已啟動並迅速倒退，駕駛側車門還處於打開狀態，後車箱也沒有關上，車輛就加速開出加油站駛向路面。

根據報導，車內的搏鬥過程中，劫匪占據上風，壓在受害者身上。警方稱，嫌犯當時威脅Uber司機說，如果對方不下車，他就馬上撞車。幾秒鐘後，另一個監控鏡頭記錄的畫面顯示，這輛汽車在路上行駛幾十米後，就迅速撞上路邊的電線桿，此時嫌疑人打開車門逃跑，留下司機在車內。

警方接到報案後，帶著警犬很快到達案發現場，並搜查周圍地區，後在附近一家汽車經銷店抓捕到劫車嫌疑人。