我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

Uber司機好心反遭搶 車毀人傷 現場視頻全程記錄

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩人在車內搏鬥，汽車撞上路邊的電線桿。（警局現場監控截屏）
兩人在車內搏鬥，汽車撞上路邊的電線桿。（警局現場監控截屏）

南加華人聚居處聖蓋博谷地區，最近發生一起Uber司機加油站被劫的惡性案件，現場視頻記錄整個驚險過程。劫匪趁司機打開後車箱裝東西時，強占駕駛座並加速開車，司機追上去在車內奮力搏鬥，汽車最後撞向路邊的電線桿。

（視頻來源：西柯汶那市警局／記者邵敏後製）

根據KTLA5報導，這起事件最近發生在西柯汶那市（West Covina）一個加油站停車場，受害者是一名Uber司機。當地警方表示，司機當時正坐在車內，一名騎自行車的男子走近，並要求載他一程。西柯汶那市警方在社交媒體上指出，受害者最初拒絕，後來又同意將嫌疑人送到附近一個地點。

據現場監控畫面，案發時間應在晚上，加油站沒有其他車輛、人員。Uber司機幫忙將男子的自行車放入後車箱，就在這個時候，嫌犯突然跳進駕駛座準備劫車離開。司機見狀，趕緊衝了上去，與嫌犯在車內展開激烈的搏鬥。此時汽車已啟動並迅速倒退，駕駛側車門還處於打開狀態，後車箱也沒有關上，車輛就加速開出加油站駛向路面。

根據報導，車內的搏鬥過程中，劫匪占據上風，壓在受害者身上。警方稱，嫌犯當時威脅Uber司機說，如果對方不下車，他就馬上撞車。幾秒鐘後，另一個監控鏡頭記錄的畫面顯示，這輛汽車在路上行駛幾十米後，就迅速撞上路邊的電線桿，此時嫌疑人打開車門逃跑，留下司機在車內。

警方接到報案後，帶著警犬很快到達案發現場，並搜查周圍地區，後在附近一家汽車經銷店抓捕到劫車嫌疑人。

截止發稿前，還不清楚Uber司機是否在這起案件中受重傷。警方尚未公布嫌犯個人信息，案件仍在調查中。

汽車迅速倒退，車門、後車廂都處於打開狀態。（警局現場監控截屏）
汽車迅速倒退，車門、後車廂都處於打開狀態。（警局現場監控截屏）
Uber司機幫忙將自行車裝後車箱，嫌犯（右）趁機跳進駕駛座。（加油站現場監控畫面...
Uber司機幫忙將自行車裝後車箱，嫌犯（右）趁機跳進駕駛座。（加油站現場監控畫面截屏）
搶劫Uber司機的嫌疑人被抓獲。（警局現場監控截屏）
搶劫Uber司機的嫌疑人被抓獲。（警局現場監控截屏）

加油站 聖蓋博 南加

上一則

有持槍保鏢 網約車起步價1000元

下一則

經濟困難、弱勢群體 易成人販目標

延伸閱讀

Uber還能帶槍？體驗貼身保鏢護送起步價1000元

Uber還能帶槍？體驗貼身保鏢護送起步價1000元
南加華人區Uber司機加油站被搶 劫匪這招奪車 驚險畫面全錄

南加華人區Uber司機加油站被搶 劫匪這招奪車 驚險畫面全錄
Uber怒告DoorDash違反自由競爭原則 DoorDash駁斥

Uber怒告DoorDash違反自由競爭原則 DoorDash駁斥
Uber怒告DoorDash 批違自由競爭 讓餐廳、消費者多花錢

Uber怒告DoorDash 批違自由競爭 讓餐廳、消費者多花錢
Lyft進軍自駕約車市場 先在亞特蘭大運行

Lyft進軍自駕約車市場 先在亞特蘭大運行
Lyft進軍自駕約車市場 亞城先行

Lyft進軍自駕約車市場 亞城先行

熱門新聞

因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊