南加中國大專校友會創新 推雙親節

鍾佩珍表示，隨著台灣推動半導體、人工智慧、軍工、航太、通訊等五大信賴產業，僑委會已與39所台灣大學展開產學合作，盼能協助校友與母校建立連結，共同推動數位化與綠色經濟發展。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會19日在洛僑中心舉行記者會，由新任會長曾翔瑜、理事長湯克成共同公布2025年度活動計畫。今年校友會邁入第47年，涵蓋42所大專院校，並將推出一系列創新活動，深化各校友會間的聯繫，促進僑界交流。

校友會將延續傳統活動，包括新春團拜、7月6日七七抗戰紀念活動、8月至9月卡拉OK比賽、10月25日重陽敬老活動，並於12月13日舉行年度大會。同時，校友會也將首次舉辦雙親節活動，將母親節 與父親節合併慶祝。第一副會長廖櫻蓮表示，5月10日的雙親節活動規模空前，將在室內舉辦父母表揚、兒童卡拉OK比賽（5月4日初賽）、兒童繪畫比賽，在戶外設園遊會，提供豐富娛樂與互動機會。

今年體育活動更加多元，第二屆匹克球比賽將於4月26日登場。活動總幹事表示，匹克球結合網球、羽球與桌球特色，並將於2028年洛杉磯奧運 列為示範項目，2032年澳洲奧運更將成為正式比賽項目。第21屆大專盃高爾夫球賽則訂於6月8日在奇諾崗的Los Serenos球場舉行。召集人、前會長辛志超表示，今年將擴大青少年組賽事規模，並獲前理事長黃崇飛基金會贊助，每位青少年選手可減免100美元報名費。此外，校友會正積極邀請台南一所高中的高爾夫球隊來美國參賽，以促進台美青少年體育交流。

洛僑中心主任鍾佩珍表示，校友會自成立以來，不僅凝聚校友情誼，也協助會員在美國扎根，服務範圍已擴展至第二代、第三代華人 。她特別提到，因應台灣推動五大信賴產業（半導體、人工智慧、軍工、航太、通訊），僑委會已與39所台灣大學展開產學合作，鼓勵校友回台與母校建立聯繫，特別是在數位化與綠色經濟等2050淨零排放相關領域。

此外，僑委會推出英語服務營，歡迎17至25歲青年報名參加。學員僅需自付往返台灣機票，即可參與為期一個月的活動，內容包含一周培訓、兩周國小及國中英語教學，以及一周環島文化參訪。