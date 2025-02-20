數據科學家劉永川：AI結合新能源帶來更好生活

前IBM分析服務首席資料科學家劉永川 (Dr. Alex Liu)日前成為河濱縣SPT能源人工智能實驗室（SPT Engergy AI Lab）負責人。（記者張宏／攝影）

人工智能 （AI ）時代，新能源也將更智能。前IBM 分析服務首席數據科學家劉永川 ( Alex Liu），日前成為河濱縣SPT能源人工智能實驗室（SPT Engergy AI Lab）負責人；將AI和新能源結合，更好調控使用和存儲新能源。他表示，AI日漸進入生活各方面，未來是人機合作時代。

劉永川1986年取得北京大學社會學碩士，1993年獲史丹佛大學統計計算碩士及社會學博士。在2013年至2019年間，他被公認為數據科學領域的思想領袖，並擔任IBM分析服務首席數據科學家。目前他還參與在加州理工學院和史丹福大學的研究項目。

談及現在主持的SPT能源人工智能實驗室，劉永川表示，AI不再只是噱頭，而是無處不在。AI和新能源是未來兩大潛力產業，在能源管理、高效和使用方面，AI可發揮巨大作用。太陽能+AI，等於更智慧、更有效率的能源使用。

太陽能的儲能電池。（記者張宏／攝影）

SPT能源管理系統已初步完成，目前可監控和測量，即時追蹤能源產生、儲存和使用情況。同時預測分析能源生產和需求，如發現潛在問題，還可警報和通知。未來先進的機器學習和AI，可增強預測和自學能力，並進入自動化決策階段，動態調整能量流，實現電網互動，無縫物聯網整合，連接更多設備如電動車、智能電表等。

他說，AI可調控的能源，不侷限太陽能，未來還可和電等其他能源結合。如發生野火時，比起大面積強行斷電，搭配人工智能，個性化選擇斷電區域，可減少民生影響。

劉永川表示，AI技術日益成熟，之前大家都在觀望，現在是可見可用的，大家討論的，是如何用好AI。隨著技術不斷成熟，成本更加便宜，行業應用會更廣泛。AI的基礎是數據，作為數據科學家，他回憶當年在史丹福學習統計時，同專業學生還很少，現在AI的核心，就是機器學習和數據結合，統計專業變得很熱門。

對於人工智能的未來，劉永川並不悲觀，他說，AI和機器所掌握的是邏輯和推理科學，但世界還是充滿不確定，要靠直覺和智慧，這些是AI暫時無法掌握的，人的作用依然存在。且機器只要是推理系統，還會有一些錯誤，不是百分百正確，需要人去糾正和把握。他認為未來的時代是人和機器的協作關係。